Política

Poder Ejecutivo destinará S/100.000 por distrito y bono mensual a damnificados por lluvias

El presidente José María Balcázar anunció un apoyo económico de 100.000 soles para comunidades afectadas por las intensas lluvias en Lambayeque, en el contexto del fenómeno El Niño Costero. Así también, se entregaría un bono de 500 soles mensuales a las familias damnificadas.

Mandatario Balcázar se reunió con autoridades de Lambayeque durante su visita.
Mandatario Balcázar se reunió con autoridades de Lambayeque durante su visita.

El Ejecutivo, a través del presidente José María Balcázar, confirmó la entrega de apoyo económico a las comunidades más golpeadas por las intensas lluvias en la región Lambayeque, en el norte del país, en medio de la emergencia climática asociada al fenómeno El Niño Costero. El jefe de Estado anunció que cada distrito afectado recibirá 100.000 soles a fin de atender las necesidades más urgentes de la población y reforzar las labores de respuesta ante los estragos del temporal.

Durante su visita a Chiclayo, Balcázar detalló que estas transferencias de recursos servirán para que las municipalidades compren suministros básicos y ejecuten acciones rápidas frente a los daños causados por las precipitaciones. Asimismo, indicó que se implementará un bono de 500 soles mensuales para las familias que han perdido sus viviendas, beneficio que, según el Gobierno, se entregará durante 24 meses para facilitar la recuperación de los damnificados.

CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

La llegada de los recursos a los Gobiernos locales se da en medio de un escenario complicado: varios alcaldes han señalado la necesidad de más apoyo logístico, con maquinaria pesada y equipos de bombeo, para enfrentar las inundaciones y limpiar las zonas afectadas. En ese contexto, el presidente también supervisó el funcionamiento de sistemas de monitoreo y videovigilancia en el municipio de La Victoria, con el objetivo de mejorar la detección temprana de zonas de riesgo ante nuevas lluvias.

Reducen plazos para transferir fondos 

Por otro lado, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que el plazo para entregar los 100.000 soles a cada distrito declarado en emergencia se reducirá a siete días. Con esta medida, el Ejecutivo busca evitar demoras administrativas y garantizar que los Gobiernos locales dispongan del dinero en el menor tiempo posible.

Miralles supervisa acciones en Lambayeque

La titular del gabinete, Denisse Miralles, señaló que la aceleración de los desembolsos forma parte de un trabajo coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Nacional de Defensa Civil. Asimismo, supervisó intervenciones en puntos críticos de la región y afirmó que el objetivo es fortalecer la prevención y asegurar que la asistencia llegue de manera oportuna a la población afectada.

