Sociedad

Así se llevan a cabo las labores de rescate del policía que intentó salvar a un perrito en el río Rímac

Un puesto de comando en la ribera coordina esfuerzos con 60 bomberos y un dron que monitorea la zona. Autoridades enfatizan que continuarán la búsqueda hasta encontrar novedades.

El Cuerpo General de Bomberos cuenta con un contingente de 60 efectivos, quienes están desplegados en la zona.
El Cuerpo General de Bomberos cuenta con un contingente de 60 efectivos, quienes están desplegados en la zona. | Composición LR | Francisco Erazo

Las actividades del equipo de rescate del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) prosiguen a la altura del Puente del Ejército desde las 05:30 a. m. de este sábado 21 de febrero, luego de que el efectivo policial Patrick Hiroshi Ospina Orihuela fuera arrastrado por el río Rímac, a la altura del Puente Rayito de Sol, durante la mañana del viernes 20 de febrero.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, se ha instalado un puesto de mando para agilizar las labores de búsqueda en la orilla del río. Asimismo, cuentan con el apoyo de un contingente de 60 bomberos y un dron que vigila el área de manera constante. Antes de comenzar las operaciones, los bomberos realizaron una oración.

Drones monitorean las labores de rescate. Foto: Francisco Erazo

Drones monitorean las labores de rescate. Foto: Francisco Erazo

Continúa búsqueda de policía en el río Rímac

Según Jorge Canal, jefe departamental, los especialistas en rescate están desplegados en la zona de intervención, mientras se han instalado los equipos de maniobras de los bomberos. "Son recursos tecnológicos con los que contamos. Los utilizaremos para obtener resultados. Si no hemos encontrado nada, seguiremos buscando hasta tener cualquier actualización", señaló.

Equipos de maniobras de los bomberos. Foto: Francisco Erazo

Equipos de maniobras de los bomberos. Foto: Francisco Erazo

Alrededor de las 9:40 a. m., el primer rescatista del equipo de bomberos ingresó al área, quien con la ayuda de una grúa telescópica descendió hacia las aguas del río. Posteriormente, dos efectivos más ingresaron a la zona para continuar con las operaciones.

Equipo de rescate se turna para ingresar a la rivera del río. Foto: Francisco Erazo

Equipo de rescate se turna para ingresar a la rivera del río. Foto: Francisco Erazo

Zona de maniobras instalada en el Puente Ejército. Foto: Francisco Erazo

Zona de maniobras instalada en el Puente Ejército. Foto: Francisco Erazo

Efectivo en el río Rímac desciende para las diligencias respectivas. Foto: Francisco Erazo

Efectivo en el río Rímac desciende para las diligencias respectivas. Foto: Francisco Erazo

Las labores de rescate se realizan en coordinación conjunta entre los bomberos y la Policía Nacional. Foto: Francisco Erazo

Las labores de rescate se realizan en coordinación conjunta entre los bomberos y la Policía Nacional. Foto: Francisco Erazo

Las labores de búsqueda son acompañadas por un helicóptero, el hace un recorrido desde donde el bombero fue arrastrado hasta la desembocadura del río. Foto: Francisco Erazo

Las labores de búsqueda son acompañadas por un helicóptero, el hace un recorrido desde donde el bombero fue arrastrado hasta la desembocadura del río. Foto: Francisco Erazo

