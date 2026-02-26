HOYSuscripcion LR Focus

Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     
Sin cambiar al DNI electrónico: Reniec aclara que puedes usar el DNI azul vigente para trámites y cobrar jubilación

El documento de identidad azul todavía permite realizar actividades civiles y bancarias, además de participar en elecciones, incluidos los comicios de 2026.

Si se pierde el DNI azul o el DNIe, el duplicado se puede solicitar online y tiene un costo deS/ 30.00.
Si se pierde el DNI azul o el DNIe, el duplicado se puede solicitar online y tiene un costo deS/ 30.00.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que los adultos mayores que cuentan con DNI azul o DNI electrónico con la anotación “NO CADUCA” no están obligados a reemplazarlo por el DNIe para realizar gestiones. La entidad precisó que este documento mantiene su vigencia legal y puede utilizarse.

De acuerdo con la entidad, esta cédula se encuentra vigente y permite efectuar trámites civiles y bancarios, así como cobrar la jubilación. La oficina encargada del registro en el Perú también señaló que esta identificación puede utilizarse para participar en procesos electorales, incluidos los comicios programados para 2026.

DNI azul "no caduca": Reniec explica cuándo no es necesario cambiar al electrónico

Reniec indicó que si el Documento Nacional de Identidad tiene la anotación “NO CADUCA”, el ciudadano puede seguir usándolo con normalidad, sin necesidad de cambiarlo. La aclaración surge, según la entidad, ante casos en los que algunas instituciones estarían solicitando el reemplazo por la versión electrónica.

En ese contexto, la entidad exhortó a no exigir dicho cambio cuando cuenta con esa inscripción, porque continúa válido para identificarse y efectuar trámites. Además, el organismo recordó que este tipo de DNI permite sufragar en elecciones, y que la obligación de votar se mantiene hasta los 70 años, mientras que desde esa edad la participación pasa a ser facultativa.

Duplicado de DNI azul o DNIe por pérdida o robo: cómo tramitarlo online y costos

Si el Documento Nacional de Identidad se pierde o es robado, Reniec indicó que el duplicado puede gestionarse vía web, además de opciones presenciales en agentes. Para obtener el duplicado, es necesario realizar el pago de S/ 30.00 con el código 02121, tasa disponible hasta el 12 de abril de 2026. El pago puede efectuarse con Yape (generando un ticket en la plataforma de recaudación), en agentes BCP, en el Banco de la Nación o mediante Págalo.pe.

Luego, el usuario debe descargar la aplicación DNI BioFacial, tomar fotografías para validar identidad y actualizar la imagen, y completar el procedimiento en la web de Reniec eligiendo el centro de atención para el recojo. Para el duplicado, el pago es de S/ 33.00 con el código 005221, también habilitado por Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o Págalo.pe. En la app se selecciona la opción “Duplicado de DNIe” y, posteriormente, se finaliza el registro en la web con los datos personales y el lugar de entrega.

