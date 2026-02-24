Laura Spoya rompe en llanto al recordar choque de auto en Surco: "Mis hijos se pudieron quedar solos"

Laura Spoya reapareció en el streaming 'La manada' tras el aparatoso accidente vehicular que sufrió en Surco, la madrugada del 12 de febrero. La conductora de 'Al sexto día' fue intervenida quirúrgicamente en la columna luego de que dos de sus vértebras quedaran comprometidas por la magnitud del choque.

Durante la transmisión, la ex Miss Perú relató cómo fueron los minutos posteriores al impacto para desmentir las versiones que circularon en redes sociales sobre el accidente. Asimismo, Spoya compartió cómo avanza su proceso de recuperación tras la operación y las recomendaciones médicas que deberá seguir durante esta etapa.

Laura Spoya cuenta cómo fueron los minutos posteriores a su choque

Según detalló la integrante de 'La manda', en los minutos posteriores al accidente no fue consciente de la magnitud del choque ni imaginó la gravedad de las lesiones que presentaba. Sin embargo, al día siguiente de ser internada, se percató de que tenía las vértebras comprometidas y que debía someterse a una intervención quirúrgica, ya que existía el riesgo de quedar parapléjica.

"He estado al borde de la muerte, estoy con estrés postraumático (...) Desde que yo llegué a la clínica, mi cerebro trató de borrar la escena y para mí, yo estaba bien. No me dolía el cuerpo, solo había perdido un diente (...) Yo no había visto la magnitud del choque (...) Estaba inmovilizada con collarín, pero jamás pensé que me había hecho tanto daño (...) Me dijeron que tenían que pasarme a UCI porque mi vértebra estaba a un milímetro de quedarme parapléjica. Me la tenían que reconstruir", comentó.

Tras el accidente, indicó que vive un cuadro de shock postraumático, por lo que recibe ayuda profesional. Asimismo, explicó que, luego de realizar una reflexión personal sobre distintos aspectos de su vida, lo más difícil de asimilar fue pensar en la posibilidad de que sus hijos quedaran solos, una idea que, según señaló, continúa afectándola día a día.

"Ha sido un shock muy fuerte. Yo hago conciencia y hago mea culpa de muchas cosas de lo que hubiera pasado y creo que lo que más me pesa, y me pesa todos los días, es pensar que mis hijitos se pudieran quedar solos y eso es algo que sí me pesa un montón", señaló entre lágrimas.