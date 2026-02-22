HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tía de rescatista fallecido tras intentar salvar a un perro en el río Rimac: “Él amaba ser policía y bombero”

Familiares despiden a Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, suboficial de la PNP y bombero voluntario, quien perdió la vida tras intentar rescatar a un perrito cerca del puente Rayito de Sol

La tía del joven bombero lamentó su perdida y remarcó su gran amor por su trabajo.
La tía del joven bombero lamentó su perdida y remarcó su gran amor por su trabajo.

Hasta hace pocas horas, familiares y ciudadanos siguieron con atención la búsqueda de Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú y miembro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quien perdió la vida tras intentar rescatar a un perro atrapado en el río Rímac. El cuerpo del joven rescatista fue hallado cerca de la desembocadura del afluente, en las inmediaciones de la Base Naval del Callao, luego de una intensa labor de rastreo.

Una tía del efectivo expresó el profundo dolor de la familia y recordó la vocación de servicio de su sobrino. “Él siempre quiso ser bombero y policía. Su mamá le pidió que se fueran a Huancayo, pero él respondió que se sentía bien en Lima”, contó con la voz quebrada, al referirse a la decisión de Patrick de continuar su carrera en la capital.

La familiar también resaltó su trato cercano y su compromiso con los suyos. “Se dedicó de forma íntegra a su familia. Era cariñoso, tranquilo y amable. Por eso resulta difícil entender todo lo que ocurrió”, señaló, al describir el impacto que dejó su partida entre sus allegados.

El rescatista fue reportado como desaparecido la mañana del viernes 20 de febrero, luego de ser arrastrado por la fuerte corriente cuando buscaba auxiliar a un perro que se hallaba sobre una llanta, en una pequeña isla de tierra cerca del puente Rayito de Sol, en el Cercado de Lima. De acuerdo con la PNP, esa situación motivó la intervención de los equipos de rescate.

La Policía Nacional del Perú rendirá un homenaje póstumo a Patrick Ospina. Foto: composición LR/ PNP

La Policía Nacional del Perú rendirá un homenaje póstumo a Patrick Ospina.

Homenaje póstumo al policía y bombero Patrick Ospina

La Policía Nacional del Perú realizará un homenaje póstumo en reconocimiento a su valentía en acto de servicio. El suboficial será ascendido de manera póstuma por acción distinguida, en una ceremonia prevista para las 3:00 p. m., con la presencia del comandante general, el general Óscar Arriola.

