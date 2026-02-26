HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del jueves 26 de febrero

La Kábala celebra cada sorteo con premios acumulados que captan la atención de miles de jugadores. Los boletos se adquieren en puntos autorizados y por Internet.

Conoce cuáles son los resultados de La Kábala este jueves 26 de febrero
Conoce cuáles son los resultados de La Kábala este jueves 26 de febrero | Foto: composición LR

El Pozo Buenazo de La Kábala busca dueño este jueves 26 de febrero. Tras una jornada de gran expectativa nacional por los S/461,365 acumulados, Intralot emitirá en las próximas horas la combinación ganadora y los resultados finales del sorteo.

Notas relacionadas
Kábala hoy martes 24 de febrero, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buenazo

Kábala hoy martes 24 de febrero, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buenazo

LEER MÁS
Kábala hoy sábado 21 de febrero, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buenazo

Kábala hoy sábado 21 de febrero, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 19 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 19 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, 26 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del jueves 26 de febrero

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 26 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 26 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

Estado de carreteras en Perú hoy: revisa cuáles son las vías bloqueadas por lluvias y huaicos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Caso Baguazo: Corte Suprema condena a 7 años de prisión a dos generales PNP por homicidio

Cesar Acuña: ciudadano denuncia entrega de víveres con material de Alianza para el Progreso durante período electoral

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025