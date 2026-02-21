HOYSuscripcion LR Focus

Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac
Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac     
Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac tras intentar salvar a perrito

Tras horas de búsqueda, el suboficial PNP Patrick Ospina fue encontrado en la desembocadura ubicada en Gambetta y la Base Naval.

Rescatista fue encontrado en la desembocadura del río Rímac
Rescatista fue encontrado en la desembocadura del río Rímac | Composición LR | PNP

Tras horas intensas de búsqueda, el suboficial de la PNP Patrick Iroshi Ospina Orihuela (33) fue encontrado sin vida en las aguas rápidas de la desembocadura del río Rímac, en el límite entre el Callao y Lima, según reportó un equipo especializado del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Así lo confirmó la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de un comunicado.

Nota en desarrollo

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

