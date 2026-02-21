Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac tras intentar salvar a perrito
Tras horas de búsqueda, el suboficial PNP Patrick Ospina fue encontrado en la desembocadura ubicada en Gambetta y la Base Naval.
Tras horas intensas de búsqueda, el suboficial de la PNP Patrick Iroshi Ospina Orihuela (33) fue encontrado sin vida en las aguas rápidas de la desembocadura del río Rímac, en el límite entre el Callao y Lima, según reportó un equipo especializado del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Así lo confirmó la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de un comunicado.
Nota en desarrollo
