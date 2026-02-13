HOYSuscripcion LR Focus

Janet Barboza lanza duras críticas contra Laura Spoya tras accidente en Surco: “Es su segundo choque”

La animadora de televisión pidió que a Laura Spoya se le dé el mismo trato que al adulto mayor de 81 años que atropelló a un joven en la avenida Javier Prado. Asimismo, cuestionó la versión de que se habría quedado dormida al volante.

Janet Barboza puso en duda la versión de Laura Spoya sobre que se quedó dormida al volante.
Janet Barboza puso en duda la versión de Laura Spoya sobre que se quedó dormida al volante.

Janet Barboza, conductora del programa ‘América Hoy’, se tomó unos minutos para referirse al accidente de tránsito que la madrugada del 12 de febrero protagonizó la ex Miss Perú, Laura Spoya, en el distrito de Surco. En los primeros segundos, la presentadora agradeció que no hubiera víctimas mortales. “Prima sobre todas las cosas la salud, el bienestar, el que esté con vida, a Dios gracias”, expresó en vivo.

Tras esa primera reflexión, Barboza cambió el tono y habló de la responsabilidad que deben tener los choferes cuando están al volante. Señaló que en estos casos debe aplicarse “tolerancia cero”, sobre todo cuando una persona reconoce que está agotada.

lr.pe

Janet Barboza cuestionó versión de Laura Spoya

La popular ‘Rulitos’ indicó que existen opciones para evitar manejar. “Si estás cansada, ¿por qué no tomas un Uber?”, comentó. También mencionó que Spoya contó que regresó a su vivienda, se cambió y volvió a salir en horas de la madrugada porque una amiga le pidió que le llevara algo.

En su intervención, la figura televisiva afirmó que el debate no debe centrarse solo en la popularidad de la involucrada. “Si no fuera Laura Spoya, muchísimos medios estarían siendo bastante duros con una persona que está al volante cansada y que podría haber matado a alguien”, sostuvo. Añadió que cada persona es libre de asumir sus propios riesgos, pero no de poner en peligro a terceros.

Barboza le recuerda a Laura Spoya su anterior accidente

La compañera de Edson Dávila también recordó un hecho previo en el que la integrante de ‘La Manada’ estuvo implicada en otro percance vehicular. “Es la segunda vez que ella tiene un accidente”, dijo. Según relató, en aquella ocasión una mujer resultó afectada y luego acudió al canal donde trabajaba para hacer su reclamo.

Janet Barboza recordó el caso en el que la integrante de 'La Manada' estuvo implicada en otro accidente vehicular.

Barboza cuestionó la forma en que se trató ese episodio en su momento. “Chocó a una señora y dijo que no pudo frenar a tiempo y todos se ríen”, comentó. A su juicio, el tema no fue abordado con la seriedad que ameritaba.

Finalmente, la conductora comparó este caso con otros accidentes recientes protagonizados por personas que no pertenecen al ambiente artístico. Además, puso en duda la explicación de que la también streamer se haya quedado dormida al volante.

“Aquí tenemos a una persona con un grado de irresponsabilidad porque, con la misma vara con la que medimos a un adulto mayor de 81 años que atropelló a un joven de 21 años y que se encuentra en estado reservado, tenemos que ser así de duros con una persona que se sabía cansada. Si te quedas dormida, el acelerador no estaría presionado tan fuerte para sacar una palmera de raíz y abrir una pared con un forado tan fuerte”, manifestó.

