Laura Spoya se pronunció en sus redes sociales y revela que será sometida a exámenes médicos tras accidente en Surco

El entorno de la ex Miss Perú, Laura Spoya informó que se encuentra acompañada por sus familiares más cercanos mientras cumple con las evaluaciones médicas.

Laura Spoya envia mensaje en sus redes sociales tras accidente en Surco.
Laura Spoya envia mensaje en sus redes sociales tras accidente en Surco. | Foto: composición LR/ Instagram

La madrugada del 12 de febrero, la ex Miss Perú, Laura Spoya, sufrió un aparatoso accidente de tránsito en el distrito de Surco. Tras el hecho, fue trasladada a una clínica cercana, donde los médicos le realizaron exámenes para evaluar su estado de salud y descartar posibles lesiones. Actualmente permanece en observación mientras continúa con las evaluaciones correspondientes.

PUEDES VER: Productor de 'La Manada' afirma que Laura Spoya dio negativo en dosaje etílico tras accidente en Surco, según Samu

Laura Spoya permanece en evaluación médica

En las redes sociales de la conductora del streaming ‘La Manada’, se difundió un comunicado para informar sobre su situación. “Hola a todos. Queremos contarles que a Lau le están realizando los estudios correspondientes para poder evaluar todo con detalle y seguir las indicaciones médicas necesarias. Agradecemos profundamente cada mensaje, llamada y muestra de cariño que le han hecho llegar. De verdad significa muchísimo para ella”.

El mensaje agradece las muestras de apoyo recibidas tras conocerse el accidente. De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió aproximadamente a las 3.30 a. m. en la cuadra 10 de la avenida El Polo, en el cruce con La Encalada. Personal del Cuerpo General de Bomberos acudió al lugar para auxiliarla y facilitar su traslado al centro médico. Hasta el momento, su estado de salud se mantiene en reserva.

Laura Spoya agradece las muestras de afecto tras accidente de tránsito en Surco. Foto: composición LR/ Instagram

Laura Spoya agradece las muestras de afecto tras accidente de tránsito en Surco. Foto: composición LR/ Instagram

Nota en desarrollo....

