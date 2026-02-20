Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac
Personal de la Policía Nacional y la Municipalidad de Lima organizaron un operativo de rescate.
En la mañana del 20 de febrero, un perrito quedó atrapado sobre una llanta en medio del río Rímac, a la altura del puente Rayito de Sol, en el Cercado de Lima. Aunque el personal de la Policía Nacional del Perú y de la Municipalidad de Lima organizó un operativo de rescate, la crecida del caudal arrastró al can y los socorristas no pudieron salvarlo. Según información preliminar, un brigadista que intentó rescatarlo también fue arrastrado por el río.
Según pudo conocer La República, un policía habría visualizado la situación antes de que se complique, pero no hizo nada al respecto.Fueron minutos después, debido a las alertas por redes sociales de varias personasque transitaron por la zona, que se movilizaron unidades para el auxilio del animal.
Información en desarrollo...