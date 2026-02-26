HOYSuscripcion LR Focus

Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 26 de febrero | LR+ Noticias
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 26 de febrero | LR+ Noticias     🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 26 de febrero | LR+ Noticias     🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 26 de febrero | LR+ Noticias     
Sociedad

Peruano descargó aplicativo desde Play Store y ladrones le robaron S/9.000 de forma sistemática: “Tenían todos mis datos”

Joven fue víctima de una estafa digital tras instalar un aplicativo a pedido de una supuesta operadora móvil. La denuncia fue presentada ante la Policía.

Delincuentes acceden a cuentas bancarias mediante estafa telefónica.
Delincuentes acceden a cuentas bancarias mediante estafa telefónica. | Foto: composición LR/Latina/referencial

Un joven peruano denunció haber sido víctima de un ciberdelito tras descargar un aplicativo desde Play Store. Según su testimonio, todo comenzó cuando recibió una llamada de una supuesta operadora móvil que le ofreció mejoras en su plan postpago. Bajo ese pretexto, le pidieron instalar una app que permitió a delincuentes acceder a su dispositivo sin que lo advirtiera. El caso fue denunciado ante la División de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía.

Falsa trabajadora le pide que descargue app

De acuerdo con la denuncia de Christopher Zárate, el fraude ocurrió el pasado 10 de febrero, cuando recibió la llamada de una mujer que afirmaba trabajar para una empresa de telefonía móvil. "Tenían todos mis datos. Sabía mi nombre, sabía mi plan de teléfono", relató el joven a Latina.

MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

lr.pe

Durante la comunicación, la supuesta operadora le consultó sobre su plan postpago y la calidad del internet. Zárate comentó que el servicio a veces se volvía lento, por lo que la mujer le pidió descargar una aplicación que supuestamente mejoraría la conexión con tecnología 5G. El joven buscó el aplicativo, que incluso tenía el logo de la empresa móvil, en Google Play Store y lo instaló confiando en que era seguro.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Estafas por supuesto beneficio 5G. Foto: Shutterstock

Estafas por supuesto beneficio 5G. Foto: Shutterstock

Tras finalizar la llamada, notó que la aplicación de su cuenta financiera había desaparecido de su celular y decidió reinstalarla. En ese momento, presume que los delincuentes lograron acceder a su equipo. Fue así como el 13 de febrero su teléfono se apagó mostrando una supuesta actualización. "De la nada se apaga y me sale un logo de Android e indica que no se prenda hasta que complete la actualización. Pasaron 10 minutos, se prende y me llega la notificación de la transferencia a una empresa", agregó.

Así fue la detención preliminar contra Adrián Villar después de 9 días de la muerte de Lizeth Marzano

lr.pe

El caso viene siendo investigado por la Policía. Zárate también presentó una denuncia ante Indecopi contra la entidad bancaria, al señalar que no fue alertado sobre el retiro, y reportó a la empresa que recibió la transferencia del dinero.

Envían archivos APK con virus que bloquean celulares en Arequipa

En Arequipa se reportaron hasta 30 denuncias por esta modalidad que emplea supuestas ofertas de telefonía y aerolíneas para vaciar cuentas bancarias, según el portal CID Noticias. Las víctimas reciben llamadas o mensajes por WhatsApp con descuentos y bonos inexistentes.

Hace poco, un falso trabajador de Movistar ofreció un 25% de rebaja y un bono 5G. Pero para 'activar' el beneficio, le enviaron el archivo 'Movistar 5G.apk'; tras instalarlo, el equipo se bloqueó y luego se registraron transferencias no autorizadas por más de S/8.900. Personal de la Policía advirtió que estos APK contienen virus que permiten el control remoto del celular y el acceso a aplicativos financieros en minutos.

