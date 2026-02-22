HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Amigo rescatista de policía arrastrado por el río Rímac recuerda: "Salí corriendo para alcanzarlo"

El suboficial Patrick Hiroshi Ospina Orihuela intentaba auxiliar a un perro cuando la fuerza de la corriente lo venció. Su compañero reconstruye la desesperada carrera por alcanzarlo y la búsqueda que se extendió durante más de un día.

Suboficial de la Policía fallece en heroico intento de rescate en el río Rímac
Suboficial de la Policía fallece en heroico intento de rescate en el río Rímac | PNP

La historia del suboficial de segunda Patrick Hiroshi Ospina Orihuela (33) quedará en la memoria del país. La mañana del viernes 20 de febrero ingresó al río Rímac para rescatar a un perro que había quedado atrapado en un islote. Minutos después, la fuerza de la corriente lo arrastró sin que su equipo pudiera auxiliarlo.

A pocos metros, uno de sus amigos y compañero de servicio presenció la escena e intentó seguirlo por la ribera mientras lo veía alejarse río abajo. Desde ese momento se activó un operativo de búsqueda que se prolongó por más de un día. Finalmente, el sábado 21 de febrero, su cuerpo fue hallado por brigadas de rescate en la desembocadura del caudal situada entre la avenida Gambetta y la Base Naval.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Tía de policía arrastrado por el río Rímac pide ayuda para recuperar cuerpo y recuerda: "Su adoración, los perros"

lr.pe

La corriente fue más fuerte

Todo comenzó con un mensaje de alerta. "Mandaron por el grupo de WhatsApp que había un perrito en un islote, sentado en una llanta". De inmediato, el equipo se dirigió a la zona y él llegó primero con su camión.

Al evaluar la situación, conversaron antes de descender. "Yo le digo, 'pero garra, vamos a bajar los dos'. Me dice 'ya, vamos a bajar, pero no. Yo voy a bajar solo, voy a avisarte si es que el río está fuerte para que tú desciendas'", relata.

Ambos llegaron hasta el punto y su compañero avanzó primero, mientras él quedaba a la espera. Según su testimonio, intentó asegurar al animal, pero el caudal lo sorprendió. "Quiso pararse y no soltar al perro, le quiso morder y lo agarró fuerte. Quiso pararse, pero la corriente fue más fuerte", añade.

La fuerza del río Rímac comenzó a alejarlo de su equipo a la altura del puente Rayito del Sol, en el Cercado de Lima. "Salí corriendo para poder alcanzarlo y de alguna manera auxiliarlo. Porque en el cruce del río nos enseñaron que si el río te lleva, solo déjate llevar, ponte de espaldas, échate y solo con tu mano bracea. Yo tenía en mente que él iba a hacer esa técnica y llegaría a la orilla; es por eso que yo corría", recuerda.

Suboficial de segunda fallece en heroico intento de rescate en el río Rímac. Foto: composición GLR.

Suboficial de segunda fallece en heroico intento de rescate en el río Rímac. Foto: composición GLR.

PUEDES VER: Identifican a conductor que atropelló a campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano: es buscado por la PNP

lr.pe

Las últimas palabras

En medio de la desesperación, hubo un momento que asegura, no olvidar. Señala que, en determinado punto, Ospina fue revolcado por la fuerza del agua y que, presuntamente, habría perdido el conocimiento antes de llegar al puente del Ejército.

"Yo bajé y esta fue la última vez que yo lo vi. Bajó un escalón, bajó un segundo escalón. Apareció unos segundos y le grité: ¡Ospina!, las últimas palabras. De ahí se lo tragó otra vez, tres, cuatro minutos, y solo salió el chaleco", narra.

Esperó cerca de 20 minutos con la esperanza de verlo salir. Luego siguió la corriente del río para intentar encontrarlo y pidió a los demás que dieran la alerta aguas abajo. "Es un policía bien capacitado porque ha sido bombero, definitivamente es un héroe", agrega.

El operativo de búsqueda, iniciado rápidamente, culminó con el hallazgo de su cuerpo el 21 de febrero. Foto: composición LR.

El operativo de búsqueda, iniciado rápidamente, culminó con el hallazgo de su cuerpo el 21 de febrero. Foto: composición LR.

"Me está esperando para yo rescatarlo"

En medio de la angustia, recuerda que le decía a su pareja: "Ese cholo me está esperando para yo rescatarlo. De repente yo puedo encontrar su cuerpo", por lo que volvió a descender para continuar con las labores de búsqueda, aunque sin éxito.

A la emergencia acudió personal de rescate, el Cuerpo General de Bomberos, agentes de la Dinoes, efectivos de tránsito y la comisaría local. "En estas ocasiones creamos una hermandad, policía no abandona policía", afirma.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac tras intentar salvar a perrito

Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac tras intentar salvar a perrito

LEER MÁS
Así se llevan a cabo las labores de rescate del policía que intentó salvar a un perrito en el río Rímac

Así se llevan a cabo las labores de rescate del policía que intentó salvar a un perrito en el río Rímac

LEER MÁS
Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac tras intentar salvar a perrito

Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac tras intentar salvar a perrito

LEER MÁS
Identifican a conductor que atropelló a campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano: es buscado por la PNP

Identifican a conductor que atropelló a campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano: es buscado por la PNP

LEER MÁS
Cierre total en la Panamericana Sur: último carril colapsa tras huaicos en Ica y trabajos durarán hasta 12 horas

Cierre total en la Panamericana Sur: último carril colapsa tras huaicos en Ica y trabajos durarán hasta 12 horas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo HOY EN VIVO vía Disney Plus por semifinal del Rio Open 2026: segundo set

Clima, lluvias y economía, por José de Echave

Mujeres y democracia: lecciones recientes, por Julissa Mantilla

Sociedad

Adulta mayor llora al notar que le robaron en hospital de Chimbote el dinero que juntó para los análisis de su hija con cáncer: “¿Por qué son malos?”

Temblor en Perú HOY, 22 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Alerta roja por incremento de temperatura en Lima y 9 regiones: Senamhi advierte hasta 37ºC

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Luna Gálvez habría infringido la neutralidad electoral: JEE le da un día de plazo para dar sus descargos

Elecciones 2026: Candidata a diputada por Lima renuncia a gastos de instalación

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025