Amigo rescatista de policía arrastrado por el río Rímac recuerda: "Salí corriendo para alcanzarlo"

Suboficial de la Policía fallece en heroico intento de rescate en el río Rímac | PNP

La historia del suboficial de segunda Patrick Hiroshi Ospina Orihuela (33) quedará en la memoria del país. La mañana del viernes 20 de febrero ingresó al río Rímac para rescatar a un perro que había quedado atrapado en un islote. Minutos después, la fuerza de la corriente lo arrastró sin que su equipo pudiera auxiliarlo.

A pocos metros, uno de sus amigos y compañero de servicio presenció la escena e intentó seguirlo por la ribera mientras lo veía alejarse río abajo. Desde ese momento se activó un operativo de búsqueda que se prolongó por más de un día. Finalmente, el sábado 21 de febrero, su cuerpo fue hallado por brigadas de rescate en la desembocadura del caudal situada entre la avenida Gambetta y la Base Naval.

La corriente fue más fuerte

Todo comenzó con un mensaje de alerta. "Mandaron por el grupo de WhatsApp que había un perrito en un islote, sentado en una llanta". De inmediato, el equipo se dirigió a la zona y él llegó primero con su camión.

Al evaluar la situación, conversaron antes de descender. "Yo le digo, 'pero garra, vamos a bajar los dos'. Me dice 'ya, vamos a bajar, pero no. Yo voy a bajar solo, voy a avisarte si es que el río está fuerte para que tú desciendas'", relata.

Ambos llegaron hasta el punto y su compañero avanzó primero, mientras él quedaba a la espera. Según su testimonio, intentó asegurar al animal, pero el caudal lo sorprendió. "Quiso pararse y no soltar al perro, le quiso morder y lo agarró fuerte. Quiso pararse, pero la corriente fue más fuerte", añade.

La fuerza del río Rímac comenzó a alejarlo de su equipo a la altura del puente Rayito del Sol, en el Cercado de Lima. "Salí corriendo para poder alcanzarlo y de alguna manera auxiliarlo. Porque en el cruce del río nos enseñaron que si el río te lleva, solo déjate llevar, ponte de espaldas, échate y solo con tu mano bracea. Yo tenía en mente que él iba a hacer esa técnica y llegaría a la orilla; es por eso que yo corría", recuerda.

Suboficial de segunda fallece en heroico intento de rescate en el río Rímac. Foto: composición GLR.

Las últimas palabras

En medio de la desesperación, hubo un momento que asegura, no olvidar. Señala que, en determinado punto, Ospina fue revolcado por la fuerza del agua y que, presuntamente, habría perdido el conocimiento antes de llegar al puente del Ejército.

"Yo bajé y esta fue la última vez que yo lo vi. Bajó un escalón, bajó un segundo escalón. Apareció unos segundos y le grité: ¡Ospina!, las últimas palabras. De ahí se lo tragó otra vez, tres, cuatro minutos, y solo salió el chaleco", narra.

Esperó cerca de 20 minutos con la esperanza de verlo salir. Luego siguió la corriente del río para intentar encontrarlo y pidió a los demás que dieran la alerta aguas abajo. "Es un policía bien capacitado porque ha sido bombero, definitivamente es un héroe", agrega.

El operativo de búsqueda, iniciado rápidamente, culminó con el hallazgo de su cuerpo el 21 de febrero. Foto: composición LR.

"Me está esperando para yo rescatarlo"

En medio de la angustia, recuerda que le decía a su pareja: "Ese cholo me está esperando para yo rescatarlo. De repente yo puedo encontrar su cuerpo", por lo que volvió a descender para continuar con las labores de búsqueda, aunque sin éxito.

A la emergencia acudió personal de rescate, el Cuerpo General de Bomberos, agentes de la Dinoes, efectivos de tránsito y la comisaría local. "En estas ocasiones creamos una hermandad, policía no abandona policía", afirma.

