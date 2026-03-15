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Conferencia de Mano Menezes EN VIVO: horario y canal de TV para conocer lista de convocados de selección peruana para los amistosos

El nuevo entrenador de la selección peruana incia de manera oficial su ciclo. Sigue AQUÍ todas sus declaraciones y conoce los jugadores que citó para la gira en Europa.

Mano Menezes debutará como entrenador de la selección peruana ante Senegal. Foto: FPF
Mano Menezes debutará como entrenador de la selección peruana ante Senegal. Foto: FPF

Mano Menezes se prepara para el inicio oficial de su ciclo al mando de la selección peruana. El experimentado entrenador revelará este lunes 16 de marzo su primera lista de convocados para los amistosos internacionales que afrontará ante Senegal y Honduras.

La gira de la Bicolor en territorio europeo permitirá que el nuevo comando técnico pueda evaluar a varios jugadores con miras a lo que serán las próximas eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

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¿Cuándo es la conferencia de Mano Menezes?

La conferencia de prensa de Mano Menezes, en la que dará a conocerse su primera lista de convocados, se llevará a cabo este lunes 16 de marzo.

¿A qué hora empieza la conferencia de Mano Menezes?

El nuevo entrenador de la selección peruana atenderá a los medios de comunicación a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana) en las instalaciones de la Videna.

¿Dónde ver la conferencia de prensa de la selección peruana?

La transmisión de la conferencia de Mano Menezes se podrá ver a través del canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias en la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

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Convocados de la selección peruana: posible lista

Hace algunos meses, el extécnico de Gremio reconoció que su intención es combinar experiencia con juventud. Estos serían los jugadores que citaría para los amistosos.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
  • Defensas: Renzo Garcés, César Inga, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Marco Huamán, Matías Lazo, Matías Zegarra, Anderson Santamaría
  • Mediocampistas: Yoshimar Yotún, Jesús Castillo, Jairo Concha, Felipe Chávez, Piero Cari, Erick Noriega, Piero Quispe, Jesús Pretell
  • Delanteros: Álex Valera, Joao Grimaldo, Adrián Ugarriza, André Carrillo, Maxloren Castro, Bassco Soyer, Kenji Cabrera.

Amistosos de la selección peruana 2026

La Blanquirroja disputará sus primeros partidos del año en Francia y España.

  • Perú vs Senegal | sábado 28 de marzo | 11.00 a. m. (hora peruana)
  • Perú vs Honduras | martes 31 de marzo | 1.00 p. m. (hora peruana).
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