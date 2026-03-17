Crisis ministerial EN VIVO: Denisse Miralles renuncia como primer ministra de José María Balcázar

Con la caída del gabinete de Denisse Miralles, el presidente José María Balcázar deberá tomar juramento de los nuevos 18 ministros y el presidente del Consejo de Ministros (PCM). Es preciso resaltar que la caída de Miralles hace que caiga todo su gabinete. Su salida se da en medio de la recuperación del flujo del gas GNV y GLP e inseguridad ciudadana.