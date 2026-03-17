Crisis ministerial EN VIVO: Denisse Miralles renuncia como primer ministra de José María Balcázar
Duró 21 días en el cargo. A pocas horas de acudir al Congreso de la República a pedir el voto de confianza, la primera ministra Denisse Miralles renunció a su cargo en el Gobierno de José María Balcázar.
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Nueva crisis política en el Perú. La primera ministra Denisse Miralles renunció a su cargo a solo 21 días de haber asumido el cargo en el Gobierno de José María Balcázar. La dimisión de Miralles se dio a pocas horas de acudir al Congreso para solicitar el voto de confianza para su gabinete ministerial. Ahora, el presidente Balcázar deberá tomar juramento de los nuevos ministros.
Crisis ministerial: Renuncia Denisse Miralles ÚLTIMAS NOTICIAS
Crisis ministerial: José María Balcázar deberá tomar juramento de todo el gabinete tras renuncia de Denisse Miralles
Con la caída del gabinete de Denisse Miralles, el presidente José María Balcázar deberá tomar juramento de los nuevos 18 ministros y el presidente del Consejo de Ministros (PCM). Es preciso resaltar que la caída de Miralles hace que caiga todo su gabinete. Su salida se da en medio de la recuperación del flujo del gas GNV y GLP e inseguridad ciudadana.
Presidencia agradece a Denisse Miralles por los servicios prestados como titular de la PCM
"La Presidencia de la República del Perú agradece a la señora Denisse Miralles por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país, y le desea éxitos en su carrera profesional y en sus futuros desafíos", comunicó Presidencia en su cuenta de X.
Crisis ministerial: Denisse Miralles brindará una conferencia de prensa tras renunciar a la PCM
En breve, la ahora exprimera ministra Denisse Miralles brindará una conferencia de prensa en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Según fuentes en Palacio de Gobierno, esta conferencia se daría a las 2 de la tarde.