Napoleón Becerra, candidato presidencial del PTE, falleció en un accidente

Napoleón Becerra era el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú). Foto:Composición/LR

Napoleón Becerra era el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú). Foto:Composición/LR

Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), falleció este domingo 15 de marzo en un accidente de tránsito en la carretera de Rumichaca, Ayacucho.

La noticia fue confirmada por la militante y candidata a diputada del PTE, Emily Silva, quien lamentó el deceso de Becerra y envió las condolencias a la familia y amigos.

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Durante una breve comunicación para Latina, Silva precisó que la comitiva que sufrió el accidente llevaba al candidato presidencial y que dos compañeros que se encontraban en ese sitio confirmaron la noticia. El vehículo se encontraba a dos horas de la ciudad de Ayacucho.

"Ellos han ido por vía terrestre; la comitiva siempre viaja. Él ha viajado con algunos compañeros, pero él se habría llevado la peor parte. Yo me comuniqué con él, me dijo que se estaba yendo para Ayacucho, la unidad que él usaba era una camioneta, me invitó a viajar, pero yo no pude; la semana pasada estuvieron en Huancayo", declaró.

En esa misma línea, la candidata descartó que el accidente haya sido por un choque de carros. Al respecto, confirmó que fue un accidente por carretera y que aspirantes a diputados y senadores también viajaron junto con Becerra.

De igual manera, indicó que alrededor de 3 o 4 personas iban al interior de la camioneta que sufrió el accidente. "Algunos de los compañeros con los que acabo de comunicarme y que me han dado esta noticia están también en shock; les pedimos a las autoridades que ayuden a evacuar a nuestros compañeros que se encuentren heridos, por favor, por un acto de autoridad", acotó.

Por otro lado, Silva comentó que sus compañeros le indicaron que serían evacuados a Ayacucho. "Lo que nosotros quisiéramos es que los trasladen a Lima lo antes posible, por favor", dijo mientras se le escuchaba notablemente afectada.

El aspirante al sillón presidencial tenía programada una actividad como parte de su campaña electoral en Tambo-La Mar en Ayacucho a las 9 de la mañana.