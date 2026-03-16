JNJ consuma vengaza contra Delia Espinoza: ratifican destitución por no reponer a Patricia Benavides
Ante esta decisión, la actual decana del Colegio de Abogados de Lima deberá presentar una demanda de amparo ante el Poder Judicial.
Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificó su decisión de destituir a Delia Espinoza por no ceder su cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides.
Anteriormente, el 23 de enero de este año, la institución había tomado la decisión de destituirla. En dicha oportunidad, se le imputó “hacer hecho caso omiso” a la resolución que ordenó la reposición de Patricia Benavides, “reusarse a cumplir sus funciones de fiscal suprema” e “instigar” a los trabajadores a permanecer por cuatro horas en el noveno piso de la sede.
TE RECOMENDAMOS
