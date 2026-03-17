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Barcelona vs Newcastle EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver la vuelta de los octavos de final en Champions League

Luego de conseguir un agónico empate en St. James Park, los blaugranas buscarán definir la serie ante su gente. Sigue transmisión de la vuelta Barcelona vs Newcastle en directo.

Barcelona - Newcastle se enefrentarán por tercera ocasión en la Champions League 2025-26. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Barcelona - Newcastle se enefrentarán por tercera ocasión en la Champions League 2025-26. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

FC Barcelona vs Newcastle EN VIVO HOY | Blaugranas y ‘Urracas’ se verán las caras en el Camp Nou por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El duelo empezará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El conjunto culé espera superar la actuación que mostró en el agónico empate de la ida, que llegó gracias al tanto de Lamine Yamal. Una victoria por cualquier resultado les permitirá poner su nombre entre los 8 mejores de la competición.

PUEDES VER: Fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y canal del sorteo

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El Campo Nou será el escenario para la revancha entre Barcelona y Newcastle. Foto: FC Barcelona

El Campo Nou será el escenario para la revancha entre Barcelona y Newcastle. Foto: FC Barcelona

¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle por la Champions League?

En territorio peruano, la vuelta entre Barcelona y Newcastle se podrá ver desde las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Newcastle en vivo?

En territorio peruano, la transmisión por TV del Barcelona vs Newcastle estará a cargo de la señal de ESPN. Además, vía streaming puedes seguirlo por Disney Plus con suscripción previa.

  • Argentina: Fox Sports
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: TNT
  • Chile: ESPN Premium
  • Colombia: ESPN
  • Costa Rica: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • México: TNT
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: DAZN
  • España: Movistar Liga de Campeones.

Alineaciones Barcelona vs Newcastle: posibles formaciones

Jules Koundé, Frenkie De Jong y Alejandro Balde quedaron descartados por lesión. Por su parte, el volante Gavi se encuentra recuperado y podría ser utilizado por Flick.

  • Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsi, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.
  • Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton; Ramsey, Elanga, Barnes; y Gordon.

PUEDES VER: ¿Estadio Monumental será sancionado tras presunto acto discriminatorio? Esto indica el nuevo reglamento de la Liga 1

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¿Dónde ver Barcelona vs Newcastle online?

Si deseas ver Barcelona - Newcastle online gratis, podrás hacerlo en la plataforma Disney Plus y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Barcelona vs Newcastle: pronósticos y apuestas

Las principales casas de apuestas colocan al conjunto culé como el gran favorito por jugar en condición de local.

  • Betsson: gana Barcelona (1.58), empate (4.65), gana Newcastle (5.35)
  • Betano: gana Barcelona (1.60), empate (4.85), gana Newcastle (5.20)
  • Bet365: gana Barcelona (1.57), empate (4.75), gana Newcastle (4.75)
  • 1XBet: gana Barcelona (1.60), empate (4.99), gana Newcastle (5.24)
  • Coolbet: gana Barcelona (1.59), empate (4.85), gana Newcastle (5.30)
  • Doradobet: gana Barcelona (1.58), empate (4.75), gana Newcastle (4.75).

Barcelona vs Newcastle: últimos partidos

Pese al empate de la semana pasada, Barcelona lleva una considerable ventaja en el historial frente a los ingleses.

  • Barcelona 1-1 Newcastle | 11.03.25 | Champions League (octavos de final)
  • Newcastle 1-2 Barcelona | 18.09.25 | Champions League (fase liga)
  • Newcastle 0-2 Barcelona | 19.03.03 | Champions League (segunda fase de grupos)
  • Barcelona 3-1 Newcastle | 11.12.02 | Champions League (segunda fase de grupos)
  • Barcelona 1-0 Newcastle | 26.11.97 | Champions League (fase de grupos).
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