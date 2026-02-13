Científicos de la UNMSM hallaron restos fósiles de sardina en Ica. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

Científicos de la UNMSM hallaron restos fósiles de sardina en Ica. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

Un equipo de científicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizó un sorprendente hallazgo en el desierto de Ocucaje, en la región Ica, al identificar una nueva especie de sardina. Este importante descubrimiento se produjo en una de las zonas paleontológicas más emblemáticas de América del Sur, reconocida por la abundancia y diversidad de restos marinos prehistóricos que permiten reconstruir la historia geológica y biológica del Perú.

El animal, denominado Sardinops humboldti en homenaje al naturalista alemán Alexander Von Humboldt, representa un avance crucial para la comprensión del desarrollo de los ecosistemas marinos en la costa peruana y el origen de las redes tróficas actuales del océano Pacífico.

Una sardina fue hallada por científicos de la UNMSM. Foto: ChatGPT

PUEDES VER: Científicos descubren fósiles marinos en Huánuco y confirman que los Andes estuvieron bajo el mar hace 500 millones de años

¿Cuáles son la características del fósil encontrado en Ica?

Según detallaron los investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el ejemplar hallado en Ocucaje alcanza una longitud aproximada de 38 centímetros y supera los 400 gramos de peso, dimensiones similares a las de la especie Sardinops sagax, conocida comúnmente como sardina del Pacífico.

El análisis paleontológico también reveló que estos peces, estrechamente emparentados con las sardinas modernas, cumplían un papel clave dentro de la cadena alimentaria durante el período Mioceno, hace alrededor de ocho millones de años, consolidándose como una pieza fundamental en los ecosistemas marinos de aquella época.

¿Cuál es la diferencia con las sardinas actuales?

De acuerdo con Rafael Varas-Malca, paleontólogo del Museo de Historia Natural de San Marcos, hasta la fecha solo se sabía la existencia de pequeños peces pelágicos por restos hallados en el estómago fosilizado de los cetáceos. No obstante, tras realizarse diferentes técnicas avanzadas de identificación taxonómica se concluyó de que se trataba de esta especie de vertebrados muy similares a las actuales.

Mario Urbina, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coautor del estudio, destacó que la Formación Pisco constituye un verdadero archivo natural de la evolución marina en la región. En paralelo, mencionó que esta extensa franja de rocas fosilíferas no solo documenta más de 40 millones de años de historia biológica, sino que también permite reconstruir los cambios ambientales que dieron origen al actual Sistema de Humboldt, uno de los motores de la extraordinaria biodiversidad que caracteriza hoy a la costa sudamericana.