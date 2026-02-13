HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Científicos sanmarquinos hacen un descubrimiento asombroso: hallan una nueva especie marina fósil de hace 8 millones de años en Ica

El fósil, de aproximadamente 38 centímetros y 400 gramos, proporciona información valiosa sobre la cadena alimentaria durante la etapa Mioceno.

Científicos de la UNMSM hallaron restos fósiles de sardina en Ica.
Científicos de la UNMSM hallaron restos fósiles de sardina en Ica. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

Un equipo de científicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizó un sorprendente hallazgo en el desierto de Ocucaje, en la región Ica, al identificar una nueva especie de sardina. Este importante descubrimiento se produjo en una de las zonas paleontológicas más emblemáticas de América del Sur, reconocida por la abundancia y diversidad de restos marinos prehistóricos que permiten reconstruir la historia geológica y biológica del Perú.

El animal, denominado Sardinops humboldti en homenaje al naturalista alemán Alexander Von Humboldt, representa un avance crucial para la comprensión del desarrollo de los ecosistemas marinos en la costa peruana y el origen de las redes tróficas actuales del océano Pacífico.

Una sardina fue hallada por científicos de la UNMSM. Foto: ChatGPT

Una sardina fue hallada por científicos de la UNMSM. Foto: ChatGPT

PUEDES VER: Científicos descubren fósiles marinos en Huánuco y confirman que los Andes estuvieron bajo el mar hace 500 millones de años

lr.pe

¿Cuáles son la características del fósil encontrado en Ica?

Según detallaron los investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el ejemplar hallado en Ocucaje alcanza una longitud aproximada de 38 centímetros y supera los 400 gramos de peso, dimensiones similares a las de la especie Sardinops sagax, conocida comúnmente como sardina del Pacífico.

El análisis paleontológico también reveló que estos peces, estrechamente emparentados con las sardinas modernas, cumplían un papel clave dentro de la cadena alimentaria durante el período Mioceno, hace alrededor de ocho millones de años, consolidándose como una pieza fundamental en los ecosistemas marinos de aquella época.

PUEDES VER: Descubren un 'oasis de plantas fósiles' de más de 260 millones de años en Sudamérica, según estudio científico

lr.pe

¿Cuál es la diferencia con las sardinas actuales?

De acuerdo con Rafael Varas-Malca, paleontólogo del Museo de Historia Natural de San Marcos, hasta la fecha solo se sabía la existencia de pequeños peces pelágicos por restos hallados en el estómago fosilizado de los cetáceos. No obstante, tras realizarse diferentes técnicas avanzadas de identificación taxonómica se concluyó de que se trataba de esta especie de vertebrados muy similares a las actuales.

Mario Urbina, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coautor del estudio, destacó que la Formación Pisco constituye un verdadero archivo natural de la evolución marina en la región. En paralelo, mencionó que esta extensa franja de rocas fosilíferas no solo documenta más de 40 millones de años de historia biológica, sino que también permite reconstruir los cambios ambientales que dieron origen al actual Sistema de Humboldt, uno de los motores de la extraordinaria biodiversidad que caracteriza hoy a la costa sudamericana.

Notas relacionadas
Asombroso hallazgo en Huánuco: exploradores encuentran cueva subterránea de 2 km llena de impresionantes formaciones de cuarzo

Asombroso hallazgo en Huánuco: exploradores encuentran cueva subterránea de 2 km llena de impresionantes formaciones de cuarzo

LEER MÁS
Científicos descubren un uso práctico para los residuos de café que podría transformar la industria de la construcción

Científicos descubren un uso práctico para los residuos de café que podría transformar la industria de la construcción

LEER MÁS
Científicos curan el cáncer de páncreas en ratones: ¿podría llegar a probarse el tratamiento en humanos?

Científicos curan el cáncer de páncreas en ratones: ¿podría llegar a probarse el tratamiento en humanos?

LEER MÁS
La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

LEER MÁS
El plan de Elon Musk para establecer una civilización con una ciudad en la Luna tiene prioridad sobre una colonia en Marte

El plan de Elon Musk para establecer una civilización con una ciudad en la Luna tiene prioridad sobre una colonia en Marte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos colocaron dos tazas frente a un chimpancé: hizo algo que se creía exclusivo de los humanos

Científicos colocaron dos tazas frente a un chimpancé: hizo algo que se creía exclusivo de los humanos

LEER MÁS
La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

LEER MÁS
Científicos de Corea del Sur crean un evaporador solar que lograría convertir el agua de mar en agua potable sin electricidad

Científicos de Corea del Sur crean un evaporador solar que lograría convertir el agua de mar en agua potable sin electricidad

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor HOY en Perú, 13 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 13 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

“Chery, Sin Dudas”: la campaña con la que la marca automotriz rompe paradigmas sobre su origen chino

Ciencia

Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

Científicos de EE.UU. revelan que estos alimentos ultraprocesados elevarían 47% el riesgo de sufrir infartos y derrames cerebrales en adultos

Una expedición en aguas profundas de Sudamérica descubre 28 posibles nuevas especies, incluida una medusa “fantasma”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Moción de censura contra José Jerí: lista de congresistas que se oponen al debate en el Pleno Extraordinario

Jerí: Congreso llega a las 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura

José Jerí deberá responder ante la Fiscalía por contrataciones de jóvenes en Palacio el próximo 2 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025