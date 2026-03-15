Cuatro agencias de Reniec en Lima atenderán hasta las 7:45 p. m. desde el 16 de marzo para reducir colas

El organismo recomienda realizar el pago correspondiente antes de solicitar el duplicado o la migración al DNI electrónico. | Foto: Andina

El organismo recomienda realizar el pago correspondiente antes de solicitar el duplicado o la migración al DNI electrónico. | Foto: Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ampliará su horario de atención en cuatro agencias de Lima del lunes 16 de marzo al viernes 10 de abril, con el fin de facilitar a los ciudadanos el trámite o recojo del DNI ante la cercanía de las Elecciones Generales 2026, previstas para el domingo 12 de abril.

La medida establece atención continua de 7.45 a. m. a 7.45 p. m. en locales de alta demanda. Según la entidad, el aumento de usuarios se explica por solicitudes de DNI electrónico, renovaciones y duplicados, además de la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 4 de octubre. En lo que va de 2026, informó que ya emitió más de dos millones de DNIe, documento que incorpora 64 medidas de seguridad.

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Sedes Reniec con horario ampliado para trámite DNI: dónde y hasta cuándo

El horario extendido se aplicará hasta el 10 de abril en estas oficinas registrales de Lima: Independencia (Calle Los Andes N.° 486, Urb. Industrial Panamericana Norte), Miraflores (Av. Ernesto Diez Canseco N.° 230), San Borja (Av. San Luis N.° 1673, Urb. Jacaranda II) y Chosica (Jr. Chucuito N.° 248).

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La institución señaló que esta ampliación responde a la alta afluencia registrada en dichas sedes y forma parte de acciones extraordinarias de atención a nivel nacional. Como referencia, durante 2025 se atendió a cerca de 20 millones de ciudadanos; al menos ocho de ellos realizaron trámites vinculados a su DNI.

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DNI antes del 12 de abril: cómo tramitar duplicados y recoger el documento

Para pedir el duplicado del DNI azul y migrar a DNI electrónico, Reniec indicó que primero debe pagarse S/30.00 con el código 02121 mediante Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe. Luego se descarga la app DNI BioFacial, se elige la opción de emisión, se toman las fotos de validación y actualización, y finalmente se completa el registro en la web para escoger el punto de recojo.

Si se trata de un duplicado del DNI electrónico, la tasa es de S/33.00 con el código 005221, con los mismos canales de pago. La foto debe tomarse con apoyo de otra persona, con buena iluminación y fondo blanco, sin sonreír ni usar accesorios que cubran el rostro. Además, se anunció entrega exclusiva de DNI los fines de semana hasta el 12 de abril, con sedes y horarios difundidos cada viernes en canales oficiales. Reniec también comunicó que se podrá votar con DNI vencido, debido a una prórroga excepcional de vigencia hasta el 12 de abril de 2026, solo para el sufragio.

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