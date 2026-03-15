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Al fondo hay sitio 2026 EN VIVO vía América tvGO: a qué hora y cómo ver el estreno de la nueva temporada

La temporada 13 de ‘Al fondo hay sitio’ revelaría finalmente quién mató a Miguel Ignacio de las Casas. Conoce todos los detalles para que no te pierdas el primer episodio de la serie de América TV.

'Al fondo hay sitio' temporada 13 es una de las series más esperadas de este 2026. Foto: América TV.
'Al fondo hay sitio' temporada 13 es una de las series más esperadas de este 2026. Foto: América TV.

La exitosa serie peruana Al fondo hay sitio regresa a la televisión con una nueva temporada este lunes 16 de marzo de 2026, marcando el esperado retorno de una de las producciones más populares del país. Tras varios meses fuera de pantalla, la historia vuelve a la señal de América Televisión con nuevos episodios que prometen mantener a los fanáticos pendientes de cada capítulo.

La nueva entrega retomará varias de las incógnitas que quedaron abiertas en el final de la temporada anterior. Entre ellas destaca el misterio sobre quién atentó contra Miguel Ignacio de las Casas, uno de los personajes más recordados de la serie. Además, la ficción continuará con los conflictos entre las familias Gonzales y Maldini, así como nuevas historias que marcarán el rumbo de esta temporada.

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¿A qué hora se estrena 'Al fondo hay sitio' 2026?

El estreno de la nueva temporada de Al fondo hay sitio está programado para este lunes 16 de marzo a las 8.40 p. m. (hora de Perú) a través de la señal de América Televisión. Como es habitual, la serie se emitirá en el horario estelar del canal, uno de los espacios más vistos de la televisión peruana.

Este horario permitirá que los seguidores de la producción puedan ver el regreso de sus personajes favoritos en pleno prime time. Con nuevos conflictos, sorpresas y el desarrollo de las tramas pendientes, la serie buscará volver a conquistar a su audiencia desde su primer episodio.

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¿Cómo ver 'Al fondo hay sitio' 2026 EN VIVO y gratis?

Los nuevos episodios de Al fondo hay sitio podrán verse completamente gratis a través de la señal abierta de América Televisión, disponible en el Canal 4 en gran parte del territorio peruano. Solo necesitas encender tu televisor a la hora del estreno para seguir el primer capítulo de la nueva temporada.

Otra alternativa es verlo vía internet mediante la plataforma oficial América tvGO, donde el canal transmite su programación en vivo. Para acceder, los usuarios pueden ingresar desde su celular, computadora o Smart TV y seguir la señal online del canal mientras se emite el episodio.

 

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