Sociedad

Joven de 18 años de VMT logra primer lugar en Ingeniería Civil en la UNI y rompe tradición familiar: “Quería dar un paso diferente”

A pesar de no conseguir vacante en su primer intento, en el examen de admisión 2025-II, su intensa rutina de estudio constante le dio resultados.

Nicolás Alvarado Hancco, vecino de Tablada de Lurín, en lugar de seguir carreras relacionadas con letras, se inclinó por la construcción.
Nicolás Alvarado Hancco, vecino de Tablada de Lurín, en lugar de seguir carreras relacionadas con letras, se inclinó por la construcción.

Con apenas 18 años, Nicolás Alvarado Hancco alcanzó el primer lugar en la carrera de Ingeniería Civil en el examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). En conversación con La República, se mostró alegre y completamente rapado, siguiendo la vieja tradición, olvidada hoy por muchos, de cortarse el cabello al iniciar la educación superior.

“Con unos amigos nos comprometimos a que, una vez ingresemos, nos rapemos el cabello, y ahora estoy así”, comentó entre risas, mostrando el pequeño detalle que simboliza meses de esfuerzo.

De Tablada de Lurín a la UNI

Nicolás vive en Tablada de Lurín, en el distrito de Villa María del Triunfo. Luego de culminar la secundaria en la Institución Educativa San Martín de Porres en 2024, inició su preparación en la sede Sur de la Academia César Vallejo, ubicada en Villa El Salvador, a pocos pasos de su casa. A diferencia de la mayoría de sus familiares —muchos de ellos formados en carreras de letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)—, decidió apostar por una disciplina distinta.

“Desde pequeño siempre sentí una atracción por los números. Me resultaba más divertido resolver problemas matemáticos que leer textos o armar exposiciones”, afirmó. Esa inclinación lo llevó a interesarse por la ingeniería y, especialmente, por la construcción de edificaciones.

Aunque sus padres son bibliotecólogos graduados por la UNMSM, lo respaldaron desde el inicio en su vocación. “Ellos me han apoyado porque saben que son los hijos los que deciden la carrera y lo que les gusta”, explicó.

A mediados del proceso 2025-II, postuló por primera vez y no logró alcanzar la vacante por pocos puntos. Sin embargo, el resultado, más que desanimarlo, lo motivó a seguir intentándolo. “No la agarré, pero había tenido un gran puntaje, así que me preparé mejor”, agregó.

Durante los últimos siete meses, asistió a clases de lunes a sábado, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., y luego permanecía en la biblioteca o en aulas de estudio para reforzar los temas. En ocasiones, cuando encontraba contenidos más complejos, extendía sus jornadas hasta la madrugada, aunque procuraba descansar cuando era posible.

“Lo más difícil fue la persistencia, mantener un horario y repasar de acuerdo a los días que me tocaba cada curso”, recordó.

Una vocación marcada por los números

Su meta es especializarse en infraestructura, enfocándose en el diseño estructural: vigas, soportes y el “esqueleto” de las edificaciones. “Eso es lo que más me gusta de la carrera que ahora voy a empezar a estudiar”, señaló. Según mencionó a este medio, sus clases iniciarán el 23 de marzo.

