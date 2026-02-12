HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Encuentran perrito adulto en Lince y piden apoyo para reunirlo con su familia o conseguir adopción temporal

La mascota fue hallada el 10 de febrero en el cruce de las avenidas Arenales y Dos de Mayo. Vecinos alertaron que deambulaba desorientado y en riesgo en plena vía pública.

Piden ayuda para perrito encontrado en Lince
Piden ayuda para perrito encontrado en Lince | Difusión

Un perro macho adulto fue encontrado el pasado 10 de febrero en el distrito de Lince, en el cruce de las avenidas Arenales con Dos de Mayo. El hecho generó preocupación entre los ciudadanos de la zona debido a que, según los vecinos, permanecía solo y en estado de angustia.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el animal presentaba comportamientos que evidenciaron que habría vivido en un hogar. Testigos señalan que el animalito llora de manera constante y deambula por la zona en busca de su familia.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Encuentran perrito perdido en Lince y buscan a su familia. Foto: Difusión

Encuentran perrito perdido en Lince y buscan a su familia. Foto: Difusión

PUEDES VER: Última edición del “Adoptatón 2025” busca cambiar la vida de más de 50 animales rescatados

lr.pe

Fue reportado tras rascar la puerta de un negocio

Un señor informó que el perro fue reportado al serenazgo luego de que rascara insistentemente la puerta de un establecimiento comercial. Tras la intervención, el animal fue retirado del frontis del local; sin embargo, quedó desorientado en la vía pública. Según los residentes, el can comenzó a deambular por la zona sin rumbo fijo, quedando expuesto al tránsito vehicular y al riesgo de ser atropellado.

Vecinos que lo han observado coinciden en que no muestra conductas agresivas y parece estar acostumbrado al contacto con personas.

Actualmente, el can se encuentra en un lugar provisional, de acuerdo a lo indicado por Ángela, la persona que se hace cargo de él por el momento. "Hoy lo fui a visitar y hasta ayer en la noche se encontraba sumamente triste. Ha comido un poco, pero no orina debido al miedo que tiene de no saber dónde está. No sabemos si lo han abandonado, que puede ser una posibilidad", indicó para La República.

"Se nota que es de casa porque está bien cuidado. Esta semana se le sacará un hemograma para ver cómo está", añade.

PUEDES VER: Buscan hogar para Puca: grupo de vecinos amenaza con "desaparecer" a perrita en San Martín de Porres

lr.pe

Urge apoyo para su cuidado

Ante este escenario, se solicita apoyo para que el pequeño pueda reencontrarse con su familia o acceder a un hogar temporal mientras se resuelve su situación. Las personas que tengan información sobre sus dueños, deseen brindarle ayuda para sus gastos o quisieran cuidarlo de manera temporal, pueden comunicarse vía WhatsApp al número 902 349 302.

