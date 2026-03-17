¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City HOY por la vuelta de octavos de final en Champions League?

Real Madrid y Manchester City jugarán su partido número 17 entre sí por Champions League. Foto: composición/Betsabeth De Los Santos

Real Madrid y Manchester City jugarán su partido número 17 entre sí por Champions League. Foto: composición/Betsabeth De Los Santos

Real Madrid vs Manchester City EN VIVO juegan HOY, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por el partido de vuelta en los octavos de final de la Champions League 2025-26. El Etihad Stadium será escenario de este compromiso, que se podrá ver vía ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica. Si no quieres perderte la cobertura ONLINE gratis por internet, sigue el minuto a minuto de La República Deportes.

El primer capítulo de esta llave terminó con una goleada 3-0 del equipo merengue ante el conjunto ciudadano. Un descollante Federico Valverde, autor de un hat-trick, fue el verdugo del cuadro inglés aquella noche de miércoles en el Santiago Bernabéu. El resultado le da a los dirigidos por Álvaro Arbeloa una cierta tranquilidad en su visita el Etihad, mientras que los pupilos de 'Pep' Guardiola tienen sobre sí la presión de lograr una remontada heroica.

El Real Madrid viene de una abultada victoria sobre Elche por 4-1 en la jornada más reciente de LaLiga. Además, acaba de recibir la buena noticia del posible regreso de Kylian Mbappé, quien se perdió los cinco últimos encuentros de su club por lesión. En cambio, el Manchester City protagonizó un decepcionante empate 1-1 ante West Ham y ve cada vez más disminuidas sus chances de ganar la Premier League, de modo que el nuevo plan podría ser enfocarse al 100% en la Champions.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City?

En Perú, el Madrid - City se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City?

La transmisión de este compromiso estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: SBT, TNT

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN

Ecuador: ESPN

México: TNT

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: DAZN

España: Movistar Plus+, LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Manchester City

Estos son los posibles equipos titulares de merengues y ciudadanos para el encuentro.

Real Madrid : Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Francisco García; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz y Vinícius Jr.

: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Francisco García; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz y Vinícius Jr. Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Rodri Hernández; Bernardo Silva, Savinho, Jeremy Doku; Antoine Semenyo y Erling Haaland.

Pronóstico de Real Madrid vs Manchester City

Pese a la goleada previa del Real Madrid, la localía del Manchester City pesa más en las previsiones de las principales casas de apuestas acerca del favorito.

Betsson: gana Madrid (6,40), empate (5,65), gana City (1,42)

Betano: gana Madrid (5,80), empate (5,40), gana City (1,50)

Bet365: gana Madrid (5,50), empate (5,50), gana City (1,45)

1XBet: gana Madrid (6,33), empate (5,72), gana City (1,44)

Coolbet: gana Madrid (5,95), empate (5,70), gana City (1,47)

Doradobet: gana Madrid (5,50), empate (5,33), gana City (1,47).

Historial reciente de Real Madrid vs Manchester City

Estos son los resultados de los cinco últimos partidos entre ambos equipos por la Champions League.

Real Madrid 3-0 Manchester City | 11.03.26

Real Madrid 1-2 Manchester City | 10.12.25

Real Madrid 3-1 Manchester City | 19.02.25

Manchester City 2-3 Real Madrid | 11.02.25

Manchester City 1-1 Real Madrid | 17.04.24.

Árbitro de Real Madrid vs Manchester City

El francés Clémet Turpin lidera la terna arbitral que la UEFA dispuso para este partido de revancha. Su compatriota Jérome Brisard será su apoyo desde la cabina del VAR.