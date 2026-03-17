María Cuadros Espinoza es la nueva ministra de Educación en reemplazo de Erfurt Castillo Vera
El exministro de Educación, Erfurt Castillo Vera, solo duró 21 días como titular de la carterta. Ahora, María Cuadros Espinoza tendrá la responsabilidad de garantizar el desarrollo de las clases escolares y que las condiciones de las infraestructuras de los colegios estén en óptimas condiciones.
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María Cuadros Espinoza juramentó como la nueva ministra de Educación en el Gobierno del presidente José María Balcázar. Cuadros Espinoza ocupará el lugar que deja el exministro Erfurt Castillo Vera, quien estuvo solo 21 días al cargo de dicha cartera.
Anteriormente, Cuadros Espinoza fue la viceministra de Gestión Pedagógica durante el gobierno de la vacada expresidenta Dina Boluarte.
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Además, tuvo a su cargo las funciones como Directora Ejecutiva del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional - PMESUT y del Programa para la Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico-Productiva a Nivel Nacional – PMESTP.
Cuadros Espinoza también ha desempeñado recientemente el cargo de Directora General de la Dirección General de Desarrollo Docente, que depende del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación.