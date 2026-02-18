Joven de Pucallpa dejó dos carreras para postular a la UNI y estudiar Ingeniería Aeroespacial: “Mi papá no sabe”
Muy entusiasmado, el peruano señaló que desde siempre aspiró a formarse en esta casa de estudios, pues varios de sus familiares también pasaron por dicha institución educativa.
Miles de postulantes llegaron hasta las puertas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en la segunda fecha del examen de admisión. Para el proceso 2026, la casa de estudios ofrece 1.886 vacantes en la modalidad ordinaria, distribuidas en 34 carreras profesionales. Entre los aspirantes destacó un joven proveniente de Pucallpa, quien contó su historia en un video difundido en TikTok.
El candidato explicó que su objetivo es ingresar a la carrera de Ingeniería Aeroespacial, una especialidad que recientemente abrió la UNI. En el clip, publicado en la cuenta enrro24, relató el camino que lo llevó a tomar una decisión que cambió por completo su rumbo académico.
Según su testimonio, en su ciudad natal inició estudios de Administración de Empresas, pero decidió dejarlo al no sentirse identificado con la profesión. Después, viajó a Lima y logró ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde empezó a estudiar Ingeniería de Software.
Aunque ya se formaba en la Decana de América, señaló que su meta siempre fue formar parte de la UNI. La apertura de Ingeniería Aeroespacial lo motivó a presentarse a la prueba de ingreso, pese a que ello implicaba estudiar en dos instituciones públicas.
Familiares influenciaron para que postule a la UNI
El muchacho contó que su interés por el ámbito aeronáutico nació desde pequeño, influenciado por su entorno familiar. “Tuve muchas influencias desde niño. Mi tío trabajó en el sector aeronáutico y otro tío es ingeniero electrónico de la UNI”, comentó durante el clip.
Además, precisó que esta es la primera vez que postula a la mencionada entidad académica ubicada en el distrito del Rímac, y que se preparó con la expectativa de alcanzar una vacante en una de las especializaciones más exigentes de la institución.
Joven revela que su papá no sabe que postula a la UNI
Uno de los detalles que más llamó la atención en redes sociales fue su situación familiar. Indicó que su padre cree que continúa estudiando en San Marcos y que no sabe que decidió postular a la UNI. “Mi papá piensa que sigo en San Marcos. Desde pequeño quise ingresar a la UNI y ahora voy a aprovechar esta oportunidad”, señaló.