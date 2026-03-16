Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

Pronabec otorga distintos beneficios a los estudiantes que acceden a sus becas. | Foto: composición LR/Andina

Pronabec otorga distintos beneficios a los estudiantes que acceden a sus becas. | Foto: composición LR/Andina

Los postulantes preseleccionados de Beca 18-2026 que no lograron alcanzar una vacante en el primer momento del concurso, o que no participaron en esa etapa, podrán intentarlo nuevamente con otro proceso. Para ello, deberán contar previamente con la admisión en alguna institución elegible. En ese sentido, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo del Ministerio de Educación informó sobre la aceptación en escuelas superiores a los que pueden presentarse.

El ministro de Educación, Erfurt Castillo, indicó que la subvención busca impulsar la formación en los perfiles profesionales más requeridos. Por ello, se otorgarán puntos adicionales a quienes opten por carreras de alta demanda, según la Encuesta de Demanda Ocupacional, en instituciones de educación tecnológica, así como a los de la modalidad hijos de docentes que elijan estudios en pedagogía.

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Escuelas públicas pedagógicas con convocatoria en marzo y abril

Revisas las instituciones que tendrán evaluaciones en marzo:

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César Abraham Vallejo Mendoza (Amazonas)

La Salle (Apurímac y Cusco)

La Inmaculada (Arequipa)

Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Arequipa (Arequipa)

Cuna de La Libertad (Ayacucho)

Arístides Merino Merino (Cajamarca)

Gregoria Santos (Cusco)

Santa Rosa (Cusco)

Los institutos y escuelas representan el 67 % de la oferta educativa del proceso. Foto: Pronabec

San Francisco de Asís (Ica)

Teodoro Peñaloza (Junín)

Indoamérica (La Libertad)

Mercedes Cabello de Carbonera (Moquegua)

Generalísimo José de San Martín (San Martín)

José Jiménez Borja (Tacna)

Bilingüe (Ucayali)

Instituciones que tendrán evaluaciones en abril:

Loreto (Loreto)

Lamas (San Martín).

Institutos con próximos procesos de admisión: fechas

Instituto Superior Tecnológico Público José Carlos Mariátegui (Moquegua): examen de admisión el 29 de marzo.

Tecsup N.° 1 (Lima): último proceso el 17 de marzo y próximas evaluaciones en su sede de La Libertad.

Tecsup N.° 2 (Arequipa): evaluaciones programadas entre marzo y abril.

Instituto Peruano de Administración de Empresas – IPAE (Iquitos): proceso abierto hasta el 20 de marzo.

Escuela Continental (Junín): proceso virtual abierto hasta fines de marzo.

Escuela Toulouse Lautrec (Arequipa): proceso virtual abierto hasta fines de marzo.

Certus (Arequipa y Lambayeque): inicio de clases el 23 de marzo.

La Pontificia (Ayacucho): inicio de clases el 23 de marzo.

Instituto SISE (Lima): inicio de clases el 8 de abril.

Escuela Khipu (Cusco): inicio de clases el 20 de abril.

Zegel (Arequipa, Ica, Lima y Piura): inicio de clases el 20 de abril.

Cepeban (San Martín): inicio de clases el 27 de abril.

La postulación al segundo momento del concurso se desarrollará del 6 al 27 de abril mediante la página web www.pronabec.gob.pe/beca-18. Para resolver dudas o recibir orientación, los interesados también pueden comunicarse a través de la página de Facebook www.facebook.com/PRONABEC o llamar a la línea gratuita 0800 000 18.