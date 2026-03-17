HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 3,7 se sintió al sur de Lima
Sismo de magnitud 3,7 se sintió al sur de Lima     Sismo de magnitud 3,7 se sintió al sur de Lima     Sismo de magnitud 3,7 se sintió al sur de Lima     
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Gabinete Miralles en peligro JNJ ataca | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Israel anuncia haber eliminado al poderoso jefe de seguridad y figura clave del régimen de Irán, Alí Larijani

Teherán aún no confirma el fallecimiento, lo que genera incertidumbre sobre la veracidad completa de las afirmaciones oficiales de Jerusalén.

Alí Larijani es uno de los funcionarios más influyentes de la cúpula iraní desde la eliminación del ayatolá Alí Jamenei.
Alí Larijani es uno de los funcionarios más influyentes de la cúpula iraní desde la eliminación del ayatolá Alí Jamenei. | AFP

Israel anunció este martes la muerte de Alí Larijani, jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán, en un ataque militar selectivo, en medio de una ofensiva más amplia contra objetivos persas. El ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó que sus fuerzas habían "eliminado" al líder en un bombardeo en la noche del lunes 16 de marzo a través de un mensaje en video.

El deceso de la pieza clave de la República Islámica, según fuentes israelíes, marcaría la pérdida de uno de los funcionarios más influyentes de la cúpula de Teherán desde la eliminación del ayatolá Alí Jamenei. Aun así, Teherán no ha confirmado de forma independiente el fallecimiento, lo que mantiene incertidumbre sobre la veracidad completa de las afirmaciones oficiales de Tel Aviv.

TE RECOMENDAMOS

HAZ ESTO ANTES DE DORMIR Y LIMPIA TU ENERGÍA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Irán advierte que Milei cruzó "una línea roja” tras llamarlo enemigo de Argentina y promete una "respuesta proporcionada”

lr.pe

Otra figura eliminada del régimen

El ataque se produjo en la noche del lunes como parte de una serie de ofensivas coordinadas contra objetivos clave del régimen. El gobierno israelí sostiene que contó con inteligencia precisa para localizar y golpear a los líderes oponentes, aunque los detalles específicos sobre el método y la ubicación exacta de la ofensiva no fueron difundidos oficialmente.

Además de Larijani, Jerusalén afirmó haber matado al general Gholamreza Soleimani, jefe de la fuerza paramilitar Basij, una milicia voluntaria dependiente de los Guardianes de la Revolución que juega un papel central en la seguridad interna de los persas.

Un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu indicaba que fue una orden suya "la eliminación de altos funcionarios iraníes" como parte de una operación más amplia contra lo que Israel define como estructuras de poder responsables de represión y violencia regional.

PUEDES VER: Trump pide a sus aliados apoyo para reabrir el estrecho de Ormuz, pero ningún país se compromete: "40 años protegiéndolos y no quieren"

lr.pe

¿Quién es Alí Larijani?

Destacó como una pieza fundamental en el engranaje político y de seguridad del Estado islámico durante décadas. Antes de su labor frente al Consejo Superior de Seguridad Nacional, ejerció la presidencia del Parlamento y lideró las negociaciones del programa nuclear de Teherán. Tales funciones cimentaron su prestigio y autoridad dentro del régimen teocrático, donde acumuló un poder considerable.

Su trayectoria incluyó un pasado militar bajo el rango de comandante en la Guardia Revolucionaria durante el conflicto bélico entre Irán e Irak (1980–1988). Esta vivencia lo mantuvo vinculado a la defensa nacional de forma permanente. Posteriormente, diversificó su carrera en el ámbito civil tras asumir el Ministerio de Cultura y la dirección de la radiotelevisión estatal.

Además, el funcionario integró su preparación académica en filosofía y matemáticas con un dominio absoluto de las redes de mando locales. De ratificarse su deceso, diversos observadores vaticinan que el suceso representaría una "pérdida estratégica para el liderazgo iraní".

Notas relacionadas
Irán advierte que Milei cruzó "una línea roja” tras llamarlo enemigo de Argentina y promete una "respuesta proporcionada”

Irán advierte que Milei cruzó "una línea roja” tras llamarlo enemigo de Argentina y promete una "respuesta proporcionada”

LEER MÁS
Trump pide a sus aliados apoyo para reabrir el estrecho de Ormuz, pero ningún país se compromete: "40 años protegiéndolos y no quieren"

Trump pide a sus aliados apoyo para reabrir el estrecho de Ormuz, pero ningún país se compromete: "40 años protegiéndolos y no quieren"

LEER MÁS
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump pide a sus aliados apoyo para reabrir el estrecho de Ormuz, pero ningún país se compromete: "40 años protegiéndolos y no quieren"

Trump pide a sus aliados apoyo para reabrir el estrecho de Ormuz, pero ningún país se compromete: "40 años protegiéndolos y no quieren"

LEER MÁS
Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

LEER MÁS
Delcy Rodríguez confirma que Venezuela obtuvo US$300 millones con "venta extraordinaria" de fueloil

Delcy Rodríguez confirma que Venezuela obtuvo US$300 millones con "venta extraordinaria" de fueloil

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Escudo Fronterizo Perú–Chile: continúan excavaciones con maquinaria pesada en la frontera de Tacna

Gobierno de José Antonio Kast inicia la construcción del escudo fronterizo Perú - Chile en frontera con Tacna

Las películas y series más esperadas de 2026: fechas y plataformas de estreno

Mundo

Irán advierte que Milei cruzó "una línea roja” tras llamarlo enemigo de Argentina y promete una "respuesta proporcionada”

Trump pide a sus aliados apoyo para reabrir el estrecho de Ormuz, pero ningún país se compromete: "40 años protegiéndolos y no quieren"

Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Escudo Fronterizo Perú–Chile: continúan excavaciones con maquinaria pesada en la frontera de Tacna

Gobierno de José Antonio Kast inicia la construcción del escudo fronterizo Perú - Chile en frontera con Tacna

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025