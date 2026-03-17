Alí Larijani es uno de los funcionarios más influyentes de la cúpula iraní desde la eliminación del ayatolá Alí Jamenei. | AFP

Alí Larijani es uno de los funcionarios más influyentes de la cúpula iraní desde la eliminación del ayatolá Alí Jamenei. | AFP

Israel anunció este martes la muerte de Alí Larijani, jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán, en un ataque militar selectivo, en medio de una ofensiva más amplia contra objetivos persas. El ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó que sus fuerzas habían "eliminado" al líder en un bombardeo en la noche del lunes 16 de marzo a través de un mensaje en video.

El deceso de la pieza clave de la República Islámica, según fuentes israelíes, marcaría la pérdida de uno de los funcionarios más influyentes de la cúpula de Teherán desde la eliminación del ayatolá Alí Jamenei. Aun así, Teherán no ha confirmado de forma independiente el fallecimiento, lo que mantiene incertidumbre sobre la veracidad completa de las afirmaciones oficiales de Tel Aviv.

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Otra figura eliminada del régimen

El ataque se produjo en la noche del lunes como parte de una serie de ofensivas coordinadas contra objetivos clave del régimen. El gobierno israelí sostiene que contó con inteligencia precisa para localizar y golpear a los líderes oponentes, aunque los detalles específicos sobre el método y la ubicación exacta de la ofensiva no fueron difundidos oficialmente.

Además de Larijani, Jerusalén afirmó haber matado al general Gholamreza Soleimani, jefe de la fuerza paramilitar Basij, una milicia voluntaria dependiente de los Guardianes de la Revolución que juega un papel central en la seguridad interna de los persas.

Un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu indicaba que fue una orden suya "la eliminación de altos funcionarios iraníes" como parte de una operación más amplia contra lo que Israel define como estructuras de poder responsables de represión y violencia regional.

¿Quién es Alí Larijani?

Destacó como una pieza fundamental en el engranaje político y de seguridad del Estado islámico durante décadas. Antes de su labor frente al Consejo Superior de Seguridad Nacional, ejerció la presidencia del Parlamento y lideró las negociaciones del programa nuclear de Teherán. Tales funciones cimentaron su prestigio y autoridad dentro del régimen teocrático, donde acumuló un poder considerable.

Su trayectoria incluyó un pasado militar bajo el rango de comandante en la Guardia Revolucionaria durante el conflicto bélico entre Irán e Irak (1980–1988). Esta vivencia lo mantuvo vinculado a la defensa nacional de forma permanente. Posteriormente, diversificó su carrera en el ámbito civil tras asumir el Ministerio de Cultura y la dirección de la radiotelevisión estatal.

Además, el funcionario integró su preparación académica en filosofía y matemáticas con un dominio absoluto de las redes de mando locales. De ratificarse su deceso, diversos observadores vaticinan que el suceso representaría una "pérdida estratégica para el liderazgo iraní".