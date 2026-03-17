Luis Enrique Arroyo Sánchez es el nuevo primer ministro de José María Balcázar en reemplazo de Denisse Miralles

Luis Enrique Arroyo Sánchez es el nuevo presidente del Consejo de Ministros.

Luis Enrique Arroyo Sánchez es el nuevo presidente del Consejo de Ministros.

Luis Enrique Arroyo Sánchez fue designado como nuevo presidente del Consejo de Ministros (PCM) del Gobierno de José María Balcázar. Arroyo Sánchez reemplaza a Denisse Miralles, quien renunció al cargo tras permanecer solo 21 días al frente de la PCM.

Arroyo Sánchez se desempeñó como ministro de Defensa desde el 24 de febrero del 2026 durante la gestión de Balcázar. Ahora, asumirá como el titular del gabinete ministerial.

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Ahora, el flamante primer ministro deberá acudir al Congreso de la República para solicitar al voto de confianza y continuar con los trabajos que dejó Miralles.

Anteriormente, Arroyo Sánchez también laboró en el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en la que fue el responsable de coordinar las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación ante las emergencias por los desastres naturales.

Luis Enrique Arroyo Sánchez: Trayectoria

Luis Enrique Arroyo Sánchez es un general de división retirado del Ejército del Perú, perteneciente a la promoción 1981 "Héroes de Tacna y Arica", al igual que el exministro César Díaz Peche.

A lo largo de su trayectoria militar, Arroyo Sánchez comandó la Tercera División del Ejército en Arequipa y la Quinta División en Iquitos. Además, desempeñó funciones en la región del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

En el ámbito académico y doctrinario, ocupó el cargo de director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE), institución dedicada a la formación y perfeccionamiento de oficiales superiores.

Denisse Miralles renuncia a la PCM a un día de solicitar el voto de confianza al Congreso

Miralles renunció a su cargo apenas un día antes de presentarse ante el Congreso para solicitar el voto de confianza.

En un documento firmado por Alonso Tenorio, secretario general del despacho presidencial, se agradece a Miralles por su destacada labor al frente de la PCM. Además, se señala que el jefe de Estado deja constancia de la alta estima personal y reconocimiento institucional por su incansable servicio a la Patria.

La renuncia de Denisse Miralles se produce después de que bancadas como Avanza País y Renovación Popular anunciaran su intención de no otorgar el voto de confianza al gabinete, lo que la colocaba en una situación delicada.



