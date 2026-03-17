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Economía

Precio del dólar en Perú HOY, martes 17 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Dólar en Perú 17 de marzo de 2026.
Dólar en Perú 17 de marzo de 2026. | Foto: La República

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 17 de marzo del 2026, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,4520 la compra y S/3,523 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 16 de marzo?

 BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600


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