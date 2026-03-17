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Hombre agrede brutalmente a veterinario que lo confrontó por abandonar ocho cachorros en Surco

 Un sujeto de nacionalidad extranjera dejó a varios perritos recién nacidos en la puerta de una clínica que atiende las 24 horas. Tras el reclamo del personal, respondió con golpes.

El agresor fue intervenido por serenos y permanece detenido en una comisaría mientras se desarrollan las investigaciones.
El agresor fue intervenido por serenos y permanece detenido en una comisaría mientras se desarrollan las investigaciones. | Composición LR / Difusión

Un veterinario fue agredido brutalmente por un sujeto que intentó dejar a ocho perritos recién nacidos en los exteriores de la clínica para la que trabaja, en el distrito de Santiago de Surco. El hecho violento se registró luego de que el especialista le increpara por colocar a los animales fuera del establecimiento de la empresa.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre, identificado como Yocer Yanfran Pinto Briceño, descendió de su camioneta y dejó una caja de cartón en el ingreso del local, que brinda atención las 24 horas. Al revisar el contenido, el personal descubrió con sorpresa a los cachorros que tendrían apenas 48 horas de nacidos.

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Actitud violenta

El acto generó el reclamo inmediato de los trabajadores. Según relató la doctora Miluska, encargada del centro, el acusado respondió con insultos y gestos obscenos, incluso en presencia de menores que se encontraban dentro del vehículo.

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De acuerdo con la denuncia y los registros de video, lejos de retirarse, el individuo comenzó a golpear al profesional que lo enfrentó por el hecho. A la agresión también se sumó una mujer que lo acompañaba, quien habría participado en el ataque.

Posturas diferentes

Tras el incidente, ambas partes acudieron a la comisaría del sector. Allí, Pinto —quien es un médico cirujano de nacionalidad venezolana y posee carné del Colegio Médico del Perú— afirmó que reaccionó violentamente porque el veterinario habría golpeado el espejo retrovisor de su unidad. Además, dijo que encontró a los animales en la vía pública y los llevó “de buena fe” porque conocía que realizaban campañas de adopción.

Por su parte, el personal de la compañía afectada aclaró que sí atienden casos de adopción, pero mediante coordinación previa y un protocolo que, en este caso, no se respetó.

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Detención y sanción

Luego de que la víctima formalizara la denuncia, el agresor quedó detenido en la dependencia policial. Además, personal de Fiscalización de la Municipalidad de Surco le impuso una multa equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por abandono animal.

El propietario de la clínica expresó su preocupación por lo ocurrido y exigió sanciones ejemplares, invocando la aplicación de la Ley N.º 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal. Asimismo, manifestó temor a posibles represalias tras el incidente.

Cachorros en estado vulnerable

Los ocho perritos permanecen bajo cuidado del centro veterinario. No obstante, su estado es delicado debido a su corta edad y a la ausencia de la madre, indispensable para su alimentación y supervivencia en los primeros días de vida.

La Policía Nacional ya cuenta con las grabaciones de las cámaras de seguridad, que serán clave para las investigaciones correspondientes.

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