COAR 2026: más de 4.100 estudiantes pasan a segunda fase y rendirán nueva prueba del 21 al 23 de febrero

Ministro de Educación destaca exigencia académica en proceso de admisión a COAR | COAR

El Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer la lista de estudiantes que superaron la primera fase del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). En total, 4.122 escolares continúan en competencia por una de las 2.650 vacantes disponibles en estas instituciones.

La evaluación inicial se realizó el pasado domingo 8 de febrero en todas las regiones del país y consistió en una prueba de competencias lectoras y matemáticas. En esta etapa participaron 18.116 postulantes. La relación de clasificados puede consultarse en este enlace oficial del Minedu.

¿En qué consiste la segunda fase de evaluación?

Los escolares que obtuvieron los puntajes más altos deberán afrontar ahora una segunda evaluación, programada del 21 al 23 de febrero en los locales asignados a nivel nacional. Esta etapa comprende una entrevista personal orientada a medir las habilidades socioemocionales de los postulantes.

La lista final de ingresantes a los 25 COAR será publicada el 2 de marzo. Tras felicitar a quienes avanzaron en el proceso, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, destacó que estos colegios, presentes en todo el Perú, brindan a estudiantes de tercero a quinto de secundaria una formación académica y personal de alta exigencia.

Cronograma de las próximas etapas

El proceso de desarrollo del examen de admisión es el siguiente:

Recepción de reclamos (etapa de inscripción): 3 y 4 de febrero.

Evaluación Fase I (Habilidades cognitivas): 8 de febrero.

Resultados de la Fase I: 17 de febrero.

Evaluación Fase II (Socioemocional y entrevista): del 21 al 23 de febrero.

Resultados finales y asignación de vacantes: 2 de marzo.

Los locales para tomar la prueba, la cantidad de vacantes y el cronograma de este Proceso Único de Admisión se encuentran en la web https://www.minedu.gob.pe/colegios-de-alto-rendimiento/, donde también se publicará la lista final de los ingresantes.

