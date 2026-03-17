El presidente Gustavo Petro denunció que Colombia está siendo bombardeada desde Ecuador, tras el hallazgo de un objeto explosivo cerca de la zona limítrofe. “Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera, ratificando un poco mi sospecha (...) No son los grupos armados", expresó durante un consejo de ministros. Horas más tarde, el mandatario reveló el hallazgo de 27 cuerpos calcinados por los ataques.

Ante las advertencias, Quito alzó la voz para rechazar las declaraciones de Petro y afirmar que su país acogía a los familiares del narcotraficante ‘Fito’. La hostilidad militar coincide con un severo quiebre comercial iniciado tras la "tasa de seguridad" del 30% que el jefe de Estado Daniel Noboa impuso a las importaciones de Bogotá. Como represalia, la administración del izquierdista aplicó aranceles a diversos productos ecuatorianos y cortó el flujo de energía eléctrica hacia el país vecino.

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Ecuador niega acusaciones

El mandatario de 38 años rechazó con firmeza las acusaciones de su homólogo colombiano respecto a presuntas incursiones aéreas y aclaró que sus fuerzas no operan en Bogotá. "Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", aseveró a través de su cuenta de X.

La pugna escaló con fuertes señalamientos políticos y reproches sobre la seguridad regional. Siguiendo con la publicación, Noboa criticó la supuesta hospitalidad de Colombia hacia el entorno del líder criminal José Adolfo Macías Villamar y la política Luisa González. Según el presidente, estas personas ingresaron al país colindante bajo el amparo de las autoridades locales al mismo tiempo que Quito aplicaba un toque de queda nocturno. "Mientras les dan espacio a la familia de ‘Fito’ (...) nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador", manifestó al ratificar su ofensiva contra el narcoterrorismo.

La respuesta del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a las acusaciones de bombardeo de su homólogo colombiano. Foto: @DanielNoboaOk/X

La canciller Gabriela Sommerfeld se sumó y aclaró en una entrevista con Teleamazonas que “Ecuador tiene operaciones de ataque a campamentos de grupos irregulares. No son ecuatorianos, son quienes pasan en nuestra frontera desde Colombia, pero están ubicados en territorios ecuatorianos”. Por otro lado, el Ministerio de Defensa rechazó las acusaciones de Petro y subrayó la soberanía de dichas maniobras militares contra el narcotráfico y las economías ilícitas. Según el comunicado oficial de la cartera, el Estado “continuará atacando con fuerza a las estructuras criminales que intenten crear caos dentro del territorio nacional”.

Petro pidió a Trump que “actúe”

El líder colombiano reveló el lunes 16 de marzo que tuvo una comunicación telefónica, hace una semana, con su homólogo estadounidense en la que instó a una intervención diplomática inmediata. "Pedí que llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra", aseveró. Bajo esta perspectiva, Washington surge como un actor fundamental debido a los pactos existentes en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Sobre la reciente denuncia, el jefe de Estado advirtió que "la soberanía nacional se respeta (…) la bomba está activa, entonces es peligrosa y tenemos que tomar las decisiones del caso". Asimismo, el Ejecutivo anunció la próxima difusión de un material audiovisual remitido desde Quito, el cual aportará datos precisos sobre el origen y la naturaleza de este incidente.