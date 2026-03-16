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SPGL: abastecimiento de GLP tardará algunas semanas en normalizarse pese a restablecimiento del gas de Camisea

La Sociedad Peruana de Gas Licuado informó que la producción nacional de GLP estuvo interrumpida durante 14 días tras la deflagración en el sistema de Camisea, por lo que se requerirá tiempo para reponer inventarios y estabilizar la distribución.

Abastecimiento de GLP tardará algunas semanas en normalizarse pese a restablecimiento del gas de Camisea.
Abastecimiento de GLP tardará algunas semanas en normalizarse pese a restablecimiento del gas de Camisea. | Composición LR/Andina

El abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el país aún tardará algunas semanas en normalizarse, pese a que el sistema de transporte de gas de Camisea ya fue reparado. Así lo informó la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), que advirtió que el sistema energético todavía se encuentra en proceso de recuperación tras la reciente contingencia. 

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Según el gremio, aunque el ducto afectado ya fue restaurado y el flujo de líquidos de gas natural empieza a restablecerse, la normalización del abastecimiento de GLP no será inmediata. Durante aproximadamente 14 días, la producción nacional de este combustible —que abastece cerca del 70% del mercado peruano— se vio interrumpida debido a la deflagración registrada a inicios de mes en el sistema de transporte. 

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Comunicado a la opinión pública de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL)

Comunicado a la opinión pública de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL)

Será necesario un periodo adicional

Esta situación obligó al sistema energético a operar con inventarios almacenados y a recurrir a importaciones extraordinarias para cubrir la demanda interna. Como consecuencia, los niveles de inventario se redujeron hasta mínimos operativos, por lo que mencionan que “ahora será necesario un periodo adicional para reponerlos y estabilizar la cadena logística de distribución”. 

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La SPGL indicó que la recuperación dependerá tanto de la reactivación progresiva de la producción nacional como de la llegada de nuevos cargamentos de GLP importado, lo que explica por qué la regularización completa del mercado tomará todavía algunas semanas. 

Este contexto surge poco después de que el abastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) comenzara a normalizarse en Lima y Callao, tras la reparación del ducto. No obstante, en lo que respecta al GLP, el impacto en la logística ha sido más significativo, lo que implica que el mercado aún atraviesa un periodo de ajuste antes de recuperar niveles normales de suministro. Es importante señalar que, a diferencia del GNV, que depende del flujo directo del gas a través de ductos, el mercado de GLP necesita reponer sus inventarios y reactivar toda la cadena logística, lo que prolongará el tiempo necesario para su normalización.

GLP abastece a más de 7 millones de hogares y su recuperación aún tardará semanas 

En ese contexto, la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) consideró importante mantener temporalmente las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno, con el objetivo de facilitar la reposición de inventarios y evitar presiones en la distribución y en los precios mientras el sistema termina de estabilizarse. 

El gremio precisó que este suministro es uno de los energéticos más utilizados en el país: más de 7 millones de hogares lo emplean para cocinar, cerca de 700 mil vehículos funcionan con este sistema y miles de comercios y servicios dependen de él para desarrollar sus actividades diarias. 

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Como se recuerda, la deflagración en la tubería del sistema de Camisea redujo el suministro de gas a niveles mínimos y paralizó temporalmente cerca del 70% de la producción de GLP que consume el país. Esta situación obligó a activar medidas de contingencia y generó un escenario de riesgo de escasez, alza de precios y posibles episodios de especulación en el mercado. 

En ese marco, la SPGL aseguró que continuará coordinando con las autoridades y los actores del sector energético para garantizar la estabilidad del abastecimiento en las próximas semanas

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