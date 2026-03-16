Gobierno de José Antonio Kast inicia la construcción del escudo fronterizo Perú - Chile en frontera con Tacna

El jefe de Estado de Chile cumple con su promesa de construir un muro fronterizo entre Perú y Chile. Foto: Composición/LR

El jefe de Estado de Chile cumple con su promesa de construir un muro fronterizo entre Perú y Chile. Foto: Composición/LR

El presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, comenzó la construcción del Plan del Muro Fronterizo entre Perú y Chile con la finalidad de frenar el ingreso irregular de migrantes, reforzar la seguridad y el control en la zona fronteriza.

De acuerdo con el periodista chileno Esteban Gonzáles, el Gobierno de Kast ha desplegado maquinaria pesada a Arica para iniciar con los procesos de excavación de zanjas que serán las bases de la estructura fronteriza.

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Las primeras obras que se vienen realizando son la excavación de zanjas de aproximadamente tres metros de profundidad y la instalación de estructuras que funcionarán como barreras físicas para impedir el acceso irregular de migrantes.

A pesar de que las labores están en una fase preliminar, las autoridades chilenas progresan en la planificación de los tramos iniciales del proyecto fronterizo.

El Gobierno de Chile iniciaría la construcción de "escudo fronterizo" en la frontera con Chile. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

Según informaron medios locales, se ha observado la movilización de volquetes, cargadores frontales y retroexcavadoras en puntos estratégicos de la frontera, mientras se trazan las áreas para la construcción de zanjas y vallas.

La construcción del muro fronterizo estará a cargo del Ejército de Chile.

Los detalles del Plan Escudo Fronterizo

El proyecto incluye la edificación de muros de hasta cinco metros de altura y la excavación de zanjas de tres metros de profundidad a lo largo de más de 520 kilómetros, desde Chacalluta hasta la comuna de Colchane.

La zanja en la frontera con Perú se construirá en los hitos 1 y 15, pero se interrumpirá en el paso de Chacalluta y en la línea férrea que lo une con Chile. Se respetarán los accesos oficiales. Además, se implementará tecnología de vigilancia, como drones, torres con cámaras térmicas y patrullajes constantes de personal militar y policial.

José Antonio Kast llega a Arica para monitorear la construcción del Plan Muro Fronterizo Perú-Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast, visitó este lunes 16 de marzo la frontera entre Perú y Chile, en la zona de Arica y Tacna, para supervisar el progreso en la construcción de las zanjas que forman parte del Plan Muro Fronterizo entre ambos países. Esta obra, que se extenderá por cinco kilómetros, tiene como objetivo frenar el ingreso irregular de migrantes y reforzar la seguridad y el control en la frontera.

Kast se dirigió al cuartel Solo de Zaldívar, ubicado en la playa Las Machas, para ofrecer un mensaje a los miembros del Ejército de Chile, quienes serán responsables de la construcción del muro fronterizo.

Posteriormente, el presidente chileno sostendrá una reunión privada con los altos mandos militares y autoridades para detallar la implementación del Plan Muro Fronterizo en Tacna.





