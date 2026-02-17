Resultados UNI 2026: link oficial para ver los puntajes de las tres fechas del examen de admisión

La UNI seguirá realizando su examen de admisión en las fechas del miércoles 18 y viernes 20 de febrero. | Andina | Composición La República

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) habilitó el link oficial para que los postulantes del proceso de admisión 2026-I puedan consultar sus puntajes de las tres fechas del examen ordinario. Los resultados se publican únicamente en la plataforma institucional de la casa de estudios, donde cada aspirante puede revisar su desempeño.

El proceso de evaluación se desarrolla en tres jornadas: lunes 16 de febrero (aptitud académica y humanidades), miércoles 18 (matemática) y viernes 20 (física y química). La UNI precisó que los puntajes de cada día se publican el mismo día de la prueba, generalmente entre las 6:00 p. m. y 7:00 p. m., lo que permite a los postulantes conocer rápidamente su rendimiento parcial en cada etapa.

Puntaje de examen de admisión de la UNI es acumulativo

El examen es de carácter acumulativo y no eliminatorio, por lo que el resultado final se obtiene sumando las calificaciones de las tres fechas. De esta manera, un bajo desempeño en una jornada no descarta al postulante, ya que aún puede mejorar su puntaje en las evaluaciones restantes para alcanzar una de las 1.886 vacantes ofrecidas en las carreras profesionales ofrecidas por la institución educativa.

Es recomendable que los postulantes utilicen exclusivamente el portal oficial para evitar páginas falsas y garantizar la confidencialidad de la información. En la plataforma también se podrá verificar posteriormente el resultado final y la condición de ingresante, una vez culminadas todas las pruebas del proceso de admisión 2026-I.

¿Qué carreras ofrece la UNI?

La UNI ofrece carreras en ingeniería y ciencias, orientadas a la formación tecnológica y al desarrollo industrial del país.

Ingeniería Civil

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería de Minas

Ingeniería Geológica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería Química

