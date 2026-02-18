HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Roban camioneta familiar de Miss Catacaos en La Victoria tras viaje desde Piura: así escaparon los delincuentes

Delincuentes despojaron de pertenencias a familia que llegó a Lima para disfrutar sus vacaciones. Diprove de la PNP investiga el caso.

Vacaciones familiares en Lima se convirtieron en una pesadilla.
Vacaciones familiares en Lima se convirtieron en una pesadilla. | Foto: composición LR/ América TV

Una familia que llegó desde Piura fue asaltada a mano armada en el distrito limeño de La Victoria, pocas horas después de arribar a la capital. El ataque ocurrió en la calle Eduardo Bello, donde delincuentes interceptaron el vehículo en el que se desplazaban y los despojaron de todas sus pertenencias.

Delincuentes dispararon tres veces tras asalto a familia de Piura

De acuerdo con el testimonio de los agraviados, los asaltantes se movilizaban en una camioneta plateada con la que les cerraron el paso. Bajo amenazas de muerte, obligaron a la familia Riofrío a descender y entregaron celulares, dinero en efectivo y el auto en el que habían viajado desde el norte del país.

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

El robo se produjo en cuestión de minutos. En medio del asalto, Nicolle Riofrío, actual Miss Catacaos, fue amenazada de secuestro, pero logró bajar del vehículo en un descuido de los delincuentes. Tras concretar el hurto, los sujetos huyeron realizando disparos al aire para evitar que vecinos o testigos intentaran seguirlos. La joven se encontraba junto a su madre y sus tres hermanos, entre ellos Adrián Riofrío.

Las víctimas denunciaron que durante el tiempo que duró el acto delictivo no observaron presencia policial en los alrededores del parque Hipólito Unanue. Los delincuentes escaparon con el Mazda 3 del año 2017 perteneciente a la familia, dejándolos sin medios de transporte ni comunicación apenas iniciaban su estadía en Lima. Así también se llevaron dos laptops, dos celulares iPhone y alrededor de S/2.000 en efectivo. "A mi hermano, por seguir el carro, le dispararon 3 veces. Gracias a Dios no le dieron", describió la joven en sus redes sociales.

Tras el hecho, la familia permanece en la capital sin recursos y a la espera de apoyo para retornar a su ciudad de origen. La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de la PNP inició las diligencias y revisa cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.

