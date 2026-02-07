HOYSuscripcion LR Focus

Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1
Sociedad

Atacan a balazos una tienda de ropa en Gamarra, ubicada a metros de un puesto policial

Las autoridades analizan las cámaras de seguridad para dar con los responsables. La presidenta de la Asociación Gamarra Perú exigió mayor protección y respuesta inmediata a la situación.

Ataque a tienda en Gamarra genera temor entre comerciantes. Foto: difusión | difusión

Un ataque armado ocurrió dentro de Gamarra, en La Victoria, cuando un hombre ingresó caminando al emporio comercial y disparó cinco veces contra las mamparas de la tienda de ropa Modelli, ubicada a la altura de la puerta 7.

Tras la acción violenta, un cómplice, a bordo de una moto lineal, ingresó al área y permitió la huida inmediata del criminal con rumbo desconocido. A pocos metros del punto afectado funciona un puesto de la PNP.

Intervención policial y medidas tomadas por las autoridades

Luego de la balacera, personal de la Comisaría de Apolo llegó al lugar y la intervención estuvo a cargo del suboficial de segunda Contrinas Briones Gleiber, quien coordinó un operativo táctico destinado a resguardar el perímetro, restringir el tránsito peatonal y vehicular, así como facilitar las diligencias correspondientes.

Agentes desplegados realizaron un cerco preventivo mientras se evaluaban los daños ocasionados al inmueble afectado, sin que se registraran personas lesionadas durante el incidente.

Investigación en desarrollo y posible móvil

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables mediante el análisis de cámaras de videovigilancia instaladas en el sector, además de la recopilación de testimonios de testigos presenciales. El suceso generó preocupación entre los trabajadores del emporio, quienes manifestaron su inquietud por la recurrencia de hechos violentos en una de las zonas comerciales más concurridas de Lima.

Hasta el cierre de esta nota, el caso continúa en etapa de indagación, mientras se mantienen acciones preventivas orientadas a reforzar el control y disuadir nuevos episodios similares. Además, no se descarta que se trate de un nuevo caso de extorsión o intento de amenaza contra comerciantes en la zona.

Gremio pide mayor protección tras el ataque

Tras lo ocurrido, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, expresó su preocupación por la gravedad del suceso y exigió una respuesta inmediata. “Hay que dar con los culpables del hecho y no puede ocurrir porque estamos en el corazón de Gamarra”, declaró.

Además, solicitó que se entreguen todas las grabaciones de videovigilancia disponibles con la finalidad de ubicar a los responsables. “Por ahora, pedimos el refuerzo de la seguridad”, añadió la dirigente.

