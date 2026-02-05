HOYSuscripcion LR Focus

¿Qué pasó con la Franja Electoral? Partidos malgastan dinero de los peruanos | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Operativo en Gamarra expone caso de menor en presunto trabajo forzoso: "Ha estado realizando labores inapropiadas"

Entre 2020 y 2025, se han registrado 393 denuncias por trabajo forzoso en Perú. Un estudio indica que 3.4 millones de personas han sido víctimas de esta situación a lo largo de sus vidas.

Operativo en Gamarra contra el trabajo forzado. Foto: Mabel Alva / La República
Operativo en Gamarra contra el trabajo forzado. Foto: Mabel Alva / La República | Mabel Alva / La República

Un presunto caso de trabajo forzoso fue detectado durante un operativo en el emporio comercial de Gamarra, donde las autoridades hallaron a un menor de edad realizando labores dentro de un taller textil. El hecho se registró en el marco de las acciones preventivas que se desarrollan por el Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso, una problemática que continúa afectando a miles de personas en el país.

Desde el 1 de febrero, distintas entidades del Estado ejecutan operativos inopinados en varios distritos de Lima Metropolitana con el objetivo de identificar situaciones de explotación laboral. En ese contexto, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), el Ministerio Público y la Municipalidad de La Victoria intervinieron diversas galerías del emporio de Gamarra. La supervisión se enfocó en los talleres textiles ubicados en los pisos superiores de los edificios comerciales, donde se desarrollan actividades productivas que, en muchos casos, operan fuera del alcance regular de fiscalización.

CARLOS ÁLVAREZ, FIORELLA MOLINELLI Y MIGUEL DEL CASTILLO ¿SE REPARTEN LA TORTA? | ARDE TROYA

Ternas frustran robo a mano armada de los Injertos del Huáscar contra cambista dentro de centro comercial Polvos Azules

Autoridades encuentran a menor en situaciones irregulares

Durante una de las inspecciones, las autoridades encontraron a un adolescente de 15 años que, según el reporte oficial, realizaba labores de doblaje de ropa dentro de uno de los talleres. Al ser consultado, el responsable del establecimiento sostuvo que el menor no se encontraba bajo una relación laboral. Sin embargo, la autoridad consideró que el tipo de actividad ejecutada no era acorde con su edad.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El fiscal Alejandro Pérez Villacorta, de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro, advirtió que este tipo de situaciones puede configurar un agravante del delito de trabajo forzoso. Precisó que la pena básica establecida por la ley es de seis años de prisión, aunque puede alcanzar hasta los 25 años cuando se presentan agravantes, como la participación de menores de edad.

Asimismo, el representante del Ministerio Público señaló que, independientemente de si la labor es mínima o extensa, cualquier actividad inapropiada para la edad del menor es pasible de sanción. En ese sentido, se dieron las recomendaciones correspondientes a la Policía del sector para que adopte las medidas necesarias.

Reclaman por largas colas y demoras para tramitar permiso de lunas polarizadas en La Victoria: "Es la tercera vez que vengo"

Denuncias y alcance del trabajo forzoso en el Perú

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo informó que entre 2020 y 2025 se han registrado 393 denuncias por trabajo forzoso a nivel nacional. Las regiones con mayor incidencia de casos son Callao, Puno, Loreto y Lima, lo que evidencia la persistencia de este delito en distintas zonas del país.

Un análisis hecho en 2022 por CHS Alternativo y el Instituto de Estudios Peruanos reveló que 3.4 millones de personas han sido víctimas de trabajo forzoso en algún momento de su vida. El informe también señala que el 54% de la población no identifica claramente este delito, lo que contribuye a la baja cantidad de denuncias.

Desde SUNAFIL, el coordinador de Operativos y Asistencias Técnicas de Lima Metropolitana, Roy Arbildo Rodríguez, explicó que las sanciones económicas pueden ser elevadas. Indicó que las microempresas pueden recibir multas de hasta 50 UIT (S/ 275.000), las pequeñas empresas hasta 100 UIT (S/ 550.000) y, en el caso de las grandes empresas, las sanciones pueden superar el millón de soles.

