Un comerciante mayorista de arroz fue baleado durante un asalto en Puente Piedra, tras retirar S/7.000 de un banco. El incidente ocurrió en el mercado Tres Regiones, generando pánico. | composición LR | Difusión

Un comerciante mayorista de arroz fue baleado durante un violento asalto la tarde de este martes 9 de febrero en el distrito de Puente Piedra, luego de retirar S/7.000 de una entidad financiera. El ataque ocurrió al interior del mercado Tres Regiones y generó momentos de pánico entre clientes y otros vendedores.

El hecho se registró alrededor de las 2:00 p. m., cuando la víctima se encontraba dentro de su camión, estacionado en dicho centro de abastos de Lima Norte. Según información preliminar, minutos antes había salido de un banco cercano tras retirar el dinero.

Comerciante fue atacado en mercado Tres Regiones

Testigos señalaron que dos delincuentes a bordo de motos lineales interceptaron el vehículo y le cerraron el paso. Al intentar resistirse, el comerciante fue atacado a balazos: uno de los disparos impactó en el camión y otro le hirió la pierna.

En el vehículo también se encontraba la hija de la víctima, quien presenció el asalto. Tras el ataque, los delincuentes intentaron huir; sin embargo, una de las motocicletas presentó una falla mecánica y fue abandonada en el lugar junto con un casco. Los sujetos lograron escapar en la otra unidad.

Herido de gravedad es atendido en Puente Piedra

Efectivos de la Policía Nacional acudieron a la zona y trasladaron al herido al hospital de Puente Piedra, donde permanece bajo atención médica. Su estado de salud es reservado.

La PNP inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este robo a plena luz del día, un nuevo hecho que vuelve a evidenciar la inseguridad ciudadana en el distrito.

