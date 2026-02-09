HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori y el rechazo de la gente una vez más | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Asaltan a balazos a comerciante y le roban S/ 7.000 tras retirar dinero de un banco en Puente Piedra

El incidente ocurrió en el mercado Tres Regiones, cuando dos delincuentes en moto interceptaron el camión del vendedor y lo hirieron en la pierna. Su hija presenció el violento hecho.

Un comerciante mayorista de arroz fue baleado durante un asalto en Puente Piedra, tras retirar S/7.000 de un banco. El incidente ocurrió en el mercado Tres Regiones, generando pánico.
Un comerciante mayorista de arroz fue baleado durante un asalto en Puente Piedra, tras retirar S/7.000 de un banco. El incidente ocurrió en el mercado Tres Regiones, generando pánico. | composición LR | Difusión

Un comerciante mayorista de arroz fue baleado durante un violento asalto la tarde de este martes 9 de febrero en el distrito de Puente Piedra, luego de retirar S/7.000 de una entidad financiera. El ataque ocurrió al interior del mercado Tres Regiones y generó momentos de pánico entre clientes y otros vendedores.

El hecho se registró alrededor de las 2:00 p. m., cuando la víctima se encontraba dentro de su camión, estacionado en dicho centro de abastos de Lima Norte. Según información preliminar, minutos antes había salido de un banco cercano tras retirar el dinero.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Poder Judicial ordena 36 meses de prisión preventiva contra el 'Monstruo' por pertenecer a una organización criminal

lr.pe

Comerciante fue atacado en mercado Tres Regiones

Testigos señalaron que dos delincuentes a bordo de motos lineales interceptaron el vehículo y le cerraron el paso. Al intentar resistirse, el comerciante fue atacado a balazos: uno de los disparos impactó en el camión y otro le hirió la pierna.

En el vehículo también se encontraba la hija de la víctima, quien presenció el asalto. Tras el ataque, los delincuentes intentaron huir; sin embargo, una de las motocicletas presentó una falla mecánica y fue abandonada en el lugar junto con un casco. Los sujetos lograron escapar en la otra unidad.

PUEDES VER: Policía que disparó a civil en Los Olivos será dado de baja y afrontará proceso penal: "Tiene que ser detenido"

lr.pe

Herido de gravedad es atendido en Puente Piedra

Efectivos de la Policía Nacional acudieron a la zona y trasladaron al herido al hospital de Puente Piedra, donde permanece bajo atención médica. Su estado de salud es reservado.

La PNP inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este robo a plena luz del día, un nuevo hecho que vuelve a evidenciar la inseguridad ciudadana en el distrito.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Un joven de 18 años murió tras golpiza de barristas en Puente Piedra: "Empezaron a agarrar a cualquiera"

Un joven de 18 años murió tras golpiza de barristas en Puente Piedra: "Empezaron a agarrar a cualquiera"

LEER MÁS
Reo condenado por secuestro fuga del Hospital de Puente Piedra mientras estaba bajo custodia del INPE: había sido trasladado al penal Ancón I

Reo condenado por secuestro fuga del Hospital de Puente Piedra mientras estaba bajo custodia del INPE: había sido trasladado al penal Ancón I

LEER MÁS
Encuentran a cinco menores laborando en fábrica de lencería en Puente Piedra: Sunafil investiga presunta explotación laboral

Encuentran a cinco menores laborando en fábrica de lencería en Puente Piedra: Sunafil investiga presunta explotación laboral

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

LEER MÁS
Técnico de la Marina fallece atropellado cuando intentaba impedir el robo de su auto en San Martín de Porres

Técnico de la Marina fallece atropellado cuando intentaba impedir el robo de su auto en San Martín de Porres

LEER MÁS
Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juliana Oxenford llama "maquiavélica" a Keiko: “Ella no actúa de manera natural ni orgánica, todo lo tiene premeditado”

Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

Epstein intentó relacionarse con altos funcionarios rusos y reunirse con Putin, según nuevos documentos publicados

Sociedad

Arequipa: desarticulan banda Los Invisibles de la Extorsión que operaba desde el penal

Transportistas evalúan nuevo paro nacional tras últimos atentados contra el sector: “Más de 180 fallecidos”

Menor de 5 años cae desde el tercer piso de su vivienda en San Juan de Lurigancho: paramédicos atienden la emergencia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford llama "maquiavélica" a Keiko: “Ella no actúa de manera natural ni orgánica, todo lo tiene premeditado”

Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

Ministro de Salud niega que cifras del Sinadef sean "falsas" como señaló Óscar Arriola

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025