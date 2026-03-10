HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao
Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao     Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao     Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao     
Deportes

Alianza Lima denunció a Juan Reynoso ante la Comisión Disciplinaria: blanquiazules exigirían hasta 4 fechas de sanción por polémicos gestos

El club de La Victoria presentó una denuncia contra Juan Reynoso por el gesto que realizó contra la hinchada aliancista.

Reynoso fue denunciado por Alianza Lima. Foto: L1 MAX
Reynoso fue denunciado por Alianza Lima. Foto: L1 MAX

Alianza Lima no toleró el gesto de Juan Reynoso, tras superar 3-1 a Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva. El entrenador peruano le contestó a la hinchada levantando los dos dedos. Por este motivo, el club de La Victoria lo tomó como una falta de respeto y provocación. Algunos sugieren que se trataría de una indirecta, ya que dio la vuelta en Matute 2 veces.

De este modo, Alianza Lima habría presentado una fuerte queja contra Comisión Disciplinaria, según el periodista Kevin Pacheco.

queja de Alianza Lima

queja de Alianza Lima

Notas relacionadas
Juan Reynoso y su provocativa declaración tras gestos contra hinchas de Alianza Lima: "Esta es mi casa"

Juan Reynoso y su provocativa declaración tras gestos contra hinchas de Alianza Lima: "Esta es mi casa"

LEER MÁS
Juan Reynoso respondió abucheos de los hinchas de Alianza Lima con polémico gesto al señalar la cancha de Matute

Juan Reynoso respondió abucheos de los hinchas de Alianza Lima con polémico gesto al señalar la cancha de Matute

LEER MÁS
Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Alineaciones Sporting Cristal vs Carabobo: el posible once de Paulo Autuori para clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores

Alineaciones Sporting Cristal vs Carabobo: el posible once de Paulo Autuori para clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores

LEER MÁS
Revelan posible razón por la que Jairo Vélez se fue de Universitario: "Siempre habría alguien por encima de él"

Revelan posible razón por la que Jairo Vélez se fue de Universitario: "Siempre habría alguien por encima de él"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima denunció a Juan Reynoso ante la Comisión Disciplinaria: blanquiazules exigirían hasta 4 fechas de sanción por polémicos gestos

Melissa Loza conmueve al revelar la muerte de su madre tras dura batalla contra el cáncer: "Luchó hasta el final"

Demoras y largas filas en estación Javier Prado del Metropolitano por bus malogrado en hora punta

Deportes

Sporting Cristal vs U Católica Ecuador EN VIVO por Copa Libertadores Sub 20: hora y canales para ver el partido

Paolo Guerrero lanza indirecta tras triunfo de Alianza Lima ante Melgar: "Saludos para todos los expertos del aire acondicionado"

Revelan posible razón por la que Jairo Vélez se fue de Universitario: "Siempre habría alguien por encima de él"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Inestabilidad en el sector Salud: Segundo Acho Mego renuncia a la presidencia de EsSalud

Siete exministros del Interior se reúnen para evaluar medidas inmediatas contra el crimen

Crisis en el gabinete: ministro de Salud presenta su renuncia, pero Gobierno evalua si lo acepta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025