Alianza Lima denunció a Juan Reynoso ante la Comisión Disciplinaria: blanquiazules exigirían hasta 4 fechas de sanción por polémicos gestos
El club de La Victoria presentó una denuncia contra Juan Reynoso por el gesto que realizó contra la hinchada aliancista.
- Barcelona vs Newcastle EN VIVO vía ESPN: ¿a qué hora juegan por la ida de los octavos de final en la Champions League?
- Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores
Alianza Lima no toleró el gesto de Juan Reynoso, tras superar 3-1 a Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva. El entrenador peruano le contestó a la hinchada levantando los dos dedos. Por este motivo, el club de La Victoria lo tomó como una falta de respeto y provocación. Algunos sugieren que se trataría de una indirecta, ya que dio la vuelta en Matute 2 veces.
De este modo, Alianza Lima habría presentado una fuerte queja contra Comisión Disciplinaria, según el periodista Kevin Pacheco.
queja de Alianza Lima