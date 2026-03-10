Alianza Lima no toleró el gesto de Juan Reynoso, tras superar 3-1 a Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva. El entrenador peruano le contestó a la hinchada levantando los dos dedos. Por este motivo, el club de La Victoria lo tomó como una falta de respeto y provocación. Algunos sugieren que se trataría de una indirecta, ya que dio la vuelta en Matute 2 veces.

De este modo, Alianza Lima habría presentado una fuerte queja contra Comisión Disciplinaria, según el periodista Kevin Pacheco.