Melissa Loza vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al revelar públicamente el fallecimiento de su madre. La chica reality regresó el martes 10 de marzo al set de ‘Esto es guerra’, luego de haberse ausentado del programa el día anterior, y entre lágrimas confesó que su madre murió el sábado 7 de marzo tras una dura batalla contra el cáncer que venía afrontando.

Durante la emisión del reality, la modelo no pudo contener la emoción al compartir la dolorosa noticia con sus compañeros. Mathías Brivio, conductor del programa, junto con Katia Palma, se acercaron a brindarle consuelo mientras los integrantes de los equipos de ‘guerreros’ y ‘combatientes’ observaban con evidente tristeza.

Madre de Melissa pierde batalla contra el cáncer

Entre lágrimas, la chica reality explicó que los últimos días han sido especialmente difíciles para ella y sus seres queridos. “No es un momento fácil. He vivido momentos duros al lado de mis hermanos, mi familia. La partida de mi mamá fue el día sábado, era mi valiente, porque así la llamaba, demostró una fortaleza impresionante porque luchó hasta el final”, expresó con la voz entrecortada.

Asimismo, Melissa Loza resaltó el orgullo y la admiración que siente por su madre, a quien recordó como un ejemplo de fortaleza ante la adversidad. “Ella sabe que me siento más que orgullosa de ella y nos dejó una gran enseñanza de vida a mis hermanos y a mí”, comentó.

Finalmente, la integrante del reality aseguró que la mayor lección que les dejó su madre fue la de seguir adelante pese a las dificultades. “Nos enseñó a seguir luchando con esa fortaleza imparable ante cualquier adversidad que se nos presente en esta vida y así va a ser”, añadió, mientras recibía el apoyo de sus compañeros y conductores del programa.

Guardará los recuerdos siempre en su corazón

Melissa Loza también dedicó emotivas palabras para recordar a su madre y destacar la fortaleza que demostró durante su enfermedad. La integrante de 'Esto es guerra' confesó que, pese al dolor por su partida, conservará para siempre los momentos que compartieron juntas.

“No conocía esa fortaleza que tenía y atesoraré con toda mi alma todos los momentos hermosos que vivimos juntas, siempre vivirán en mí, eternamente”, expresó conmovida ante las cámaras del programa.

Asimismo, la modelo agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en los últimos días y explicó que su familia prefirió mantener la situación con cierta reserva mientras atravesaban este difícil proceso. “Agradecer a todos por sus mensajes, a todos los que estuvieron presentes, quisimos que esto sea un poco más reservado”, señaló.

Finalmente, Loza aseguró que continuará adelante, tal como le hubiera gustado a su madre, quien seguía de cerca su participación en el reality. “A seguir, porque eso es lo que ella hubiese querido. Amaba este programa, celebraba cada punto que hacía y cada punto que haga será para ella, desde donde esté. Siempre vivirás en mí”, concluyó emocionada.