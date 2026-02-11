HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN MAÑANA| PROGRAMA DEL 11 DE FEBRERO

Sociedad

Asesinan a hombre cerca a la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro en La Victoria

Según reportes preliminares, la víctima sería un conocido prestamista en la zona comercial.

Asesinan a hombre en Gamarra
Asesinan a hombre en Gamarra | Difusión.

En horas de la mañana de este miércoles 11 de febrero, un hombre fue víctima de un violento hecho a pocos metros de la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima, en el distrito de La Victoria. Aún no se conoce la identidad del fallecido o el móvil del ataque cerca al conocido emporio.

El atentado ocurre tras una balacera en la zona, donde un sujeto desconocido realizó varios disparos contra la galería Modelli, ubicada frente al Parque Cánepa. El sujeto huyó en una motocicleta junto con un cómplice. El ataque, ocurrido alrededor de las 5:30 a. m., no dejó heridos, pero volvió a poner en evidencia la creciente sensación de inseguridad que afecta a comerciantes y trabajadores.

TE RECOMENDAMOS

CÁRCELES DE LUJO Y NORMA YARROW SOLICITA CIERRE DEL DESPACHO DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Ampliamos en breve.

Notas relacionadas
Atacan a balazos una tienda de ropa en Gamarra, ubicada a metros de un puesto policial

Atacan a balazos una tienda de ropa en Gamarra, ubicada a metros de un puesto policial

LEER MÁS
Operativo en Gamarra expone caso de menor en presunto trabajo forzoso: "Ha estado realizando labores inapropiadas"

Operativo en Gamarra expone caso de menor en presunto trabajo forzoso: "Ha estado realizando labores inapropiadas"

LEER MÁS
Hospital Almenara reprograma citas de pacientes con cáncer por falta de medicamentos, denuncian familiares: "No están recibiendo quimioterapia"

Hospital Almenara reprograma citas de pacientes con cáncer por falta de medicamentos, denuncian familiares: "No están recibiendo quimioterapia"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sedapal confirma corte de agua en Lima por 12 horas HOY, 11 de febrero: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Sedapal confirma corte de agua en Lima por 12 horas HOY, 11 de febrero: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

LEER MÁS
Caen 34 miembros de Los Pulpos durante operativo en Chile: banda exigía hasta US$14.000 en extorsiones

Caen 34 miembros de Los Pulpos durante operativo en Chile: banda exigía hasta US$14.000 en extorsiones

LEER MÁS
Vecinos de Miraflores denuncian mal estado del emblemático puente Villena y sus alrededores: "Hay riesgos por falta de mantenimiento"

Vecinos de Miraflores denuncian mal estado del emblemático puente Villena y sus alrededores: "Hay riesgos por falta de mantenimiento"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos de EE.UU. confirman que los alimentos ultraprocesados y el tabaco en cigarrillos tienen mucho en común por una razón

Madre de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Sociedad

Madre de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Sedapal confirma corte de agua en Lima por 12 horas HOY, 11 de febrero: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Orden para asesinar a chofer de la empresa Pesquero salió del penal Sarita Colonia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Rospigliosi defiende a militar que mató a niñas de 6 y 14 años

José Jerí anuncia que Plan Nacional de Seguridad será presentado el jueves 12 de febrero tras casi un mes de retraso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025