Asesinan a hombre cerca a la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro en La Victoria

En horas de la mañana de este miércoles 11 de febrero, un hombre fue víctima de un violento hecho a pocos metros de la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima, en el distrito de La Victoria. Aún no se conoce la identidad del fallecido o el móvil del ataque cerca al conocido emporio.

El atentado ocurre tras una balacera en la zona, donde un sujeto desconocido realizó varios disparos contra la galería Modelli, ubicada frente al Parque Cánepa. El sujeto huyó en una motocicleta junto con un cómplice. El ataque, ocurrido alrededor de las 5:30 a. m., no dejó heridos, pero volvió a poner en evidencia la creciente sensación de inseguridad que afecta a comerciantes y trabajadores.

Ampliamos en breve.