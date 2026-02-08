HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

La historia vuelve a salir a la luz: Municipalidad de Lima retoma excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga

Una resolución del Ministerio de Cultura permitió retomar las investigaciones de arqueología en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga, reabriendo el debate sobre la protección del patrimonio y los alcances de la intervención estatal.

Las excavaciones de arqueología en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga fueron reanudadas
Las excavaciones de arqueología en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga fueron reanudadas | Foto: Eugène Courret/ Arte Lima/ Composición LR

Luego de varios meses de suspensión, las investigaciones arqueológicas en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga volvieron a activarse en el Centro Histórico de Lima. El reinicio de los trabajos fue posible tras la decisión del Ministerio de Cultura de anular la resolución que había ordenado detener las excavaciones en una zona cercana al Palacio de Gobierno.

La reanudación va más allá de poner en marcha una obra detenida: vuelve a abrir el debate sobre hasta dónde llegan las competencias del Estado, cómo se protege el patrimonio arqueológico y de qué manera se equilibra la seguridad institucional con la investigación histórica. En ese contexto, la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante PROLIMA, volvió a impulsar el proyecto orientado a documentar y sustentar técnicamente la restitución del Arco del Puente, una de las construcciones más antiguas de la ciudad.

TE RECOMENDAMOS

AMENAZAS DE MUERTE EN LA PCM Y DESVÍO MILLONARIO EN LA FRANJA ELECTORAL | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El Arco del Puente y el Molino de Aliaga forman parte de las estructuras clave de la Lima fundacional y su estudio permite reconstruir cómo se organizó la ciudad en sus primeros años, su vínculo con el río Rímac y las obras virreinales iniciales. La paralización dictada en septiembre detuvo las excavaciones que estaban en marcha y dejó inconclusas etapas centrales del estudio arqueológico.

PUEDES VER: MTPE ofrece cursos de lengua de señas para personas con discapacidad: así puedes acceder y capacitarte gratis

lr.pe

Ministerio de Cultura revierte paralización y respalda excavaciones arqueológicas

La reanudación de los trabajos quedó respaldada por la Resolución Viceministerial N.° 000297-2025-VMPCIC, emitida por el Ministerio de Cultura, que dejó sin efecto la disposición anterior que había ordenado detener las excavaciones. El documento concluye que aquella medida no estuvo debidamente sustentada desde el punto de vista técnico y que se basó en criterios ajenos a la evaluación arqueológica.

En el nuevo pronunciamiento se precisa que la paralización se apoyó en consideraciones de seguridad que no forman parte de las competencias del sector, ya que corresponden a otras entidades del Estado. Este cambio de criterio permitió restituir las autorizaciones y dar continuidad a las investigaciones que habían quedado en suspenso.

Notas relacionadas
Conciertos gratuitos en la Plaza de Armas por el Día del Pisco Sour: artistas y programación del 7 de febrero

Conciertos gratuitos en la Plaza de Armas por el Día del Pisco Sour: artistas y programación del 7 de febrero

LEER MÁS
MML se podrá encargar de la emisión y evaluación de licencias de conducir de vehículos de clase A: MTC culminó transferencia de facultades

MML se podrá encargar de la emisión y evaluación de licencias de conducir de vehículos de clase A: MTC culminó transferencia de facultades

LEER MÁS
Cerca de 40 familias de Ate denuncian riesgo de desalojo por obra de la Municipalidad de Lima

Cerca de 40 familias de Ate denuncian riesgo de desalojo por obra de la Municipalidad de Lima

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falso ingeniero estafó con más de S/440.000 y vendió la casa de su víctima en Tarapoto: registra orden de captura

Falso ingeniero estafó con más de S/440.000 y vendió la casa de su víctima en Tarapoto: registra orden de captura

LEER MÁS
Padre denuncia agresión contra su hija e irregularidades en APAFA dentro de colegio Santa Rosa en Trujillo: "No nos dan justicia"

Padre denuncia agresión contra su hija e irregularidades en APAFA dentro de colegio Santa Rosa en Trujillo: "No nos dan justicia"

LEER MÁS
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

¡Vuelve con ampay 'bomba'! Magaly Medina mostrará pruebas contra conocido "esposo ejemplar" que fue captado en 'juerga'

Partido Real Madrid vs Valencia EN VIVO: juegan HOY LaLiga de España vía DSports

Sociedad

Daygame: la "técnica de seducción" que deriva en acoso callejero

Temblor en Perú HOY, 8 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Tragedia en Piura: dos menores fallecen tras quedar atrapados en un incendio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Montesinos seguirá en prisión hasta 2037: anulan compurgación de pena

Jerí hunde a Fujimori y Acuña: Fuerza Popular y APP entre las bancadas con mayor desaprobación ciudadana

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025