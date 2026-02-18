La entidad anunció que solicitó un presupuesto adicional de S/400 millones para financiar las obras. | Foto: Difusión.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el proyecto de la Nueva Carretera Central continuará su ejecución y que en 2026 se iniciarán las obras del túnel Pariachi y sus accesos, con un costo de S/ 2,537 millones. Según la entidad, la decisión se tomó tras una sesión de trabajo interinstitucional realizada con la participación de representantes de Provías Nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La institución también detalló que solicitó una asignación presupuestal adicional de S/ 400 millones para este año con el fin de financiar las primeras intervenciones. Asimismo, indicó que incorporará este proyecto como prioridad estratégica en la programación presupuestal multianual 2027–2029, y que Provías Nacional presentará el 5 de marzo el plan de trabajo integral que incluye los demás tramos de la autopista.

Paralización de la Carretera Central por 48 horas

El anuncio se produjo en medio del paro macrorregional de 48 horas en la Carretera Central, iniciado el 18 de febrero, con bloqueos reportados en tramos de Junín, como Yauli y La Oroya. Entre las organizaciones que respaldan la medida se encuentran la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que solicita al Ejecutivo priorizar el financiamiento y la ejecución de la nueva vía.

La manifestación se realizó para expresar demandas como la prioridad inmediata al proyecto, fijar fechas de inicio y culminación de obras, y garantizar la viabilidad financiera sin cambios en la modalidad contractual. Durante la paralización, trabajadores del Gobierno Regional y de la Municipalidad de Huancayo se movilizaron por las principales vías de la ciudad en apoyo a la protesta, y la Municipalidad Provincial suspendió la atención al público como señal de respaldo institucional.

En paralelo, la Policía Nacional de Junín desplegó un plan operativo para mantener el orden y prevenir el bloqueo de puentes y vías, con advertencias de detención para quienes cometan actos de vandalismo.

