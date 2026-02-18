HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | José Balcázar juró como presidente del Perú
EN VIVO | José Balcázar juró como presidente del Perú     EN VIVO | José Balcázar juró como presidente del Perú     EN VIVO | José Balcázar juró como presidente del Perú     
EN VIVO

🚨 CONGRESO EN VIVO | José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú

Sociedad

Nueva Carretera Central sigue en construcción: megaproyecto iniciará con túnel Pariachi por más de S/2 millones este 2026

El anuncio se produjo en medio de un paro de 48 horas en la Carretera Central, donde diversas organizaciones se movilizaron para exigir prioridad en la nueva vía, lo que causó bloqueos en tramos de Junín.

La entidad anunció que solicitó un presupuesto adicional de S/400 millones para financiar las obras.
La entidad anunció que solicitó un presupuesto adicional de S/400 millones para financiar las obras. | Foto: Difusión.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el proyecto de la Nueva Carretera Central continuará su ejecución y que en 2026 se iniciarán las obras del túnel Pariachi y sus accesos, con un costo de S/ 2,537 millones. Según la entidad, la decisión se tomó tras una sesión de trabajo interinstitucional realizada con la participación de representantes de Provías Nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La institución también detalló que solicitó una asignación presupuestal adicional de S/ 400 millones para este año con el fin de financiar las primeras intervenciones. Asimismo, indicó que incorporará este proyecto como prioridad estratégica en la programación presupuestal multianual 2027–2029, y que Provías Nacional presentará el 5 de marzo el plan de trabajo integral que incluye los demás tramos de la autopista.

TE RECOMENDAMOS

CENSURAN A JOSÉ JERÍ Y GUERRA FUJIMORISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: ¿Habrá paro este 19 de febrero? Últimas noticias EN VIVO sobre movilizaciones en la Carretera Central

Paralización de la Carretera Central por 48 horas

El anuncio se produjo en medio del paro macrorregional de 48 horas en la Carretera Central, iniciado el 18 de febrero, con bloqueos reportados en tramos de Junín, como Yauli y La Oroya. Entre las organizaciones que respaldan la medida se encuentran la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que solicita al Ejecutivo priorizar el financiamiento y la ejecución de la nueva vía.

La manifestación se realizó para expresar demandas como la prioridad inmediata al proyecto, fijar fechas de inicio y culminación de obras, y garantizar la viabilidad financiera sin cambios en la modalidad contractual. Durante la paralización, trabajadores del Gobierno Regional y de la Municipalidad de Huancayo se movilizaron por las principales vías de la ciudad en apoyo a la protesta, y la Municipalidad Provincial suspendió la atención al público como señal de respaldo institucional.

En paralelo, la Policía Nacional de Junín desplegó un plan operativo para mantener el orden y prevenir el bloqueo de puentes y vías, con advertencias de detención para quienes cometan actos de vandalismo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

LEER MÁS
Huancayo se moviliza y exige construcción de la nueva Carretera Central para conectar Lima y Junín

Huancayo se moviliza y exige construcción de la nueva Carretera Central para conectar Lima y Junín

LEER MÁS
Bloqueo de Carretera Central por 48 horas: estas son las rutas afectadas por el paro

Bloqueo de Carretera Central por 48 horas: estas son las rutas afectadas por el paro

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Campeona nacional de buceo libre fallece tras ser atropellada en San Isidro: conductor se habría dado a la fuga

Campeona nacional de buceo libre fallece tras ser atropellada en San Isidro: conductor se habría dado a la fuga

LEER MÁS
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
DNI electrónico 2026 con descuento: Reniec lanza beneficio para quienes cumplen este requisito

DNI electrónico 2026 con descuento: Reniec lanza beneficio para quienes cumplen este requisito

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nueva Carretera Central sigue en construcción: megaproyecto iniciará con túnel Pariachi por más de S/2 millones este 2026

José María Balcázar: "Aquí no hay derechas ni izquierdas (…) Sí es posible construir una democracia de verdad"

Partidos de hoy, 19 de febrero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Sociedad

Bus de la empresa Oltursa se vuelca durante su recorrido en pista inundada por lluvias en Ica

¿Habrá paro este 19 de febrero? Últimas noticias EN VIVO sobre movilizaciones en la Carretera Central

Padre de familia cuenta cómo reaccionó al descubrir que ganó S/6.5 millones de La Tinka: "Revisamos la página tres veces"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar: "Aquí no hay derechas ni izquierdas (…) Sí es posible construir una democracia de verdad"

José María Balcázar jura como presidente del Perú: así fue su asunción como jefe de Estado en el Congreso

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025