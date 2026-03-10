Los delincuentes dispararon contra el vehículo para luego robar el maletín con dinero. | Composición LR | Difusión

Un agente de seguridad, identificado como Pedro Luis Mamani Ricalde (56), fue asesinado tras recibir una ráfaga de disparos por parte de una banda criminal frente a la manzana F de la urbanización Manuel Aquino, en San Martín de Porres. La víctima se encontraba en la parte trasera de un vehículo rojo, custodiando un maletín que contenía S/90.000 de la empresa de transportes Lipetsa que apenas habían retirado.

De acuerdo con la Policía Nacional, la unidad era conducida por una mujer, quien contaba con el resguardo de dos guardaespaldas, siendo Mamani el único que recibió los impactos de bala. Lo sucedido fue captado por las cámaras de seguridad del lugar.

Robo y asesinato en San Martín de Porres

Los criminales, a bordo de un vehículo blanco, interceptaron el auto de las víctimas y, tras disparar contra el agente, se apoderaron del dinero. Pese a que ya se había concretado el atraco, los dos delincuentes continuaron revisando el interior de la unidad en busca de otros objetos de valor.

En medio del asalto, se activó la alarma vecinal de la zona, lo cual obligó a los 'marcas' a huir rápidamente. Por su parte, el compañero de Mamani descendió del vehículo rojo y disparó contra el auto de los hampones para repeler su ataque. Sin embargo, los criminales escaparon con paradero desconocido.

Por su parte, los vecinos indicaron que las cámaras de seguridad captaron el hecho y los rasgos físicos de ambos asaltantes. En tanto, la empresa de transportes Lipetsa no ha brindado declaraciones tras la muerte de su colaborador.

