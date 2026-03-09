Municipalidad de Magdalena da marcha atrás y comienza a retirar cámaras de velocidad tras críticas por sistema de multas

El retiro de dispositivos responde a denuncias de residentes por sanciones consideradas abusivas. | Foto: composición LR/ Grupo Casa Lima/Municipalidad de Magdalena

La Municipalidad de Magdalena del Mar informó a la ciudadanía del distrito sobre el retiro de todas las cámaras de control de velocidad instaladas en las principales avenidas, luego de las constantes quejas de personas por la aplicación de multas que consideraron irregulares.

La medida se adopta tras la polémica generada por estas sanciones, que, según las personas residentes, habrían sido impuestas sin la señalización adecuada o con criterios poco claros. Con esta decisión, la comuna busca atender el reclamo vecinal y revisar el sistema de fiscalización del tránsito en la jurisdicción.

El comunicado de la Municipalidad de Magdalena del Mar

Ante las exigencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad de Magdalena del Mar decidió anular de manera inmediata las multas aplicadas a distintos conductores. Esta medida se adoptó luego de que las sanciones fueran calificadas por diversas personas como 'ilegales y abusivas', al considerar que habrían sido impuestas con el objetivo de obtener un beneficio económico. En ese contexto, también se dispuso que las infracciones sean evaluadas antes de ser remitidas para la sanción correspondiente.

No obstante, esta versión fue rechazada por el funcionariado distrital, que insistió en que la comuna no interviene en el proceso de sanción de las papeletas.

Autoridades enfrentadas por la decisión de la municipalidad

En medio de la polémica decisión adoptada por la entidad distrital, la comuna limeña solicitó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, la anulación de las multas consideradas irregulares. El documento detalla inconsistencias en el cobro, como la aplicación de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) de 2026 para infracciones cometidas en 2025 y la falta de certificación adecuada de los dispositivos de medición.

Mientras continúa la disputa entre ambas comunas, los vecinos afectados no solo solicitaron la anulación de las multas, sino también la devolución del dinero pagado por correctivos que, aseguran, son ilícitos.

Con la finalidad de resolver este polémico caso, la Municipalidad de Magdalena del Mar distribuyó varios formatos para descargos administrativos y habilitó líneas de orientación para las personas involucradas.