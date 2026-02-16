Una joven fue atacada por una adulta mayor cuando paseaba a sus dos perros en un parque del distrito de La Molina. Según denunció la víctima, la mujer le lanzó un balde que contenía agua con lejía porque no le gustó que los animales pasen cerca de su casa, que se encuentra justo frente al espacio público.

La agraviada señaló que la anciana realizó esta acción la mañana del domingo 15 de febrero mientras le increpaba que retire a sus mascotas 'Hash' y 'Luna' del jardín porque, en sus palabras, ese era un lugar "solo para niños y adultos". Danae se negó a hacerlo y, en su lugar, optó por grabar el momento de la agresión en un video que generó indignación en redes sociales.

No sería la primera vez

Este no sería un caso aislado pues, según otra vecina del lugar, la adulta mayor suele tener una actitud conflictiva con las personas que pasean a sus canes. "Yo evito pasar por la vereda (frente a su casa) porque ya sé que la señora es agresiva", indicó en declaraciones para ATV Noticias. Además, advirtió que la mujer ha amenazado en otras ocasiones con colocar veneno en caso no retiren a los animales del lugar.

La residente mostró su preocupación por este hecho y denunció la falta de intervención de los agentes municipales. "Ayer la señorita ha ido, han traído a Serenazgo y le dijeron que no tenían pruebas. O sea que, mientras no haya una agresión física, no podía proceder nada", reclamó.

Mujer se justifica

Tras el lamentable suceso y ante la presencia de las cámaras de televisión, la mujer intentó justificar su reacción, asegurando que solo arrojó agua, sin lejía, porque está cansada de que los animales hagan sus necesidades cerca a la puerta de su casa. Sin embargo, luego reconoció su error y expresó sus disculpas a la joven agredida, comprometiéndose a permitir que los canes transiten por el jardín, siempre que no afecten su propiedad.

