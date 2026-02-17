Parque de las Leyendas anuncia evento 'Capibara Fest' este 22 de febrero: ¿quiénes ingresan gratis?

El Parque de las Leyendas ofrecerá una nueva edición del 'Capibara Fest' este domingo 22 de febrero. | Difusión

El Parque de las Leyendas ofrecerá una nueva edición del 'Capibara Fest' este domingo 22 de febrero. | Difusión

El Parque de las Leyendas realizará este domingo 22 de febrero el 'Capibara Fest' en su sede de San Miguel, una jornada familiar que combinará espectáculos artísticos, actividades recreativas y espacios temáticos dedicados al roedor más grande del mundo. La programación comenzará a las 11 a. m. en la explanada Chabuca Granda con una batucada y shows orientados a promover la protección de la fauna.

El público podrá acceder a zonas temáticas para fotografías, una feria gastronómica y la venta de artículos alusivos al capibara. También se habilitará la actividad 'Al agua Capibara', que permitirá a niños y adultos refrescarse con aspersores, además de una sesión de zumba al aire libre durante la tarde.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

¿Quiénes ingresan gratuitamente al Parque de las Leyendas durante 'Capibara Fest'?

Respecto al ingreso, el parque informó que las personas con discapacidad podrán entrar gratis junto a un acompañante presentando su carné del Conadis. Además, se sabe que guías de turismo, presentando su carnet de Mincetur, y veteranos de guerra ingresan sin pagar. Las tarifas generales se mantienen en S/20 para adultos, S/10 para niños de 3 a 12 años y S/4 para adultos mayores, e incluyen el acceso a todas las actividades del festival. Las entradas pueden adquirirse en la web oficial del parque, así como mediante Yape y Joinnus.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El evento iniciará a las 11 a.m. en la sede San Miguel del Parque de las Leyendas. Foto: Parque de las Leyendas

En el escenario principal se presentará el imitador Rogelio Callupe, conocido por su tributo a Emanuel Noir, vocalista de Ke Personajes. El cierre estará a cargo de la agrupación de cumbia Hermanos Amaya, que interpretará temas populares como “Lejos de ti” y un mix de Selena. La iniciativa busca, además del entretenimiento, sensibilizar a los visitantes sobre la conservación de las especies y el respeto por los animales que alberga el recinto.

¿Dónde queda el Parque de las Leyendas?

El Parque de las Leyendas tiene su sede principal en la Av. Parque de las Leyendas 580, en el distrito limeño de San Miguel. Se encuentra a la altura de la cuadra 25 de la Av. La Marina, cerca del cruce con la Av. Riva Agüero. Además de este local, el parque cuenta con una segunda instalación en el distrito de Ate Vitarte, conocida como Parque de las Leyendas - Sede Huachipa.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.