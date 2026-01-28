Un hombre quedó gravemente herido luego de que dos perros lo atacaran cuando volvía a su casa después de hacer ejercicios. | América TV | Composición LR

Un hombre quedó gravemente herido luego de que dos perros lo atacaran cuando volvía a su casa después de hacer ejercicios. | América TV | Composición LR

Un hombre, identificado como Renzo Castro La Matta, quedó gravemente herido tras ser atacado por dos perros, cuyo dueño sería Rolando Enrique Larriva Gonzáles, en la avenida Casa Hacienda, Pachacámac, cuando volvía a su casa después de hacer ejercicios. Los animales le mordieron en diversas partes del cuerpo y, de acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, la víctima queda reducida en el suelo.

El hermano del afectado denunció a América TV que los perros no deberían ser soltados si son "agresivos" y que los dueños deben tener mucho cuidado. Un mototaxista que transitaba por la zona logró ayudarlo y, minutos después, llamó a una ambulancia debido a las heridas que le causaron los canes.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Otro afectado habría sido atacado por los mismos perros

De acuerdo con la versión del hermano de la víctima y un acta policial, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron tras la denuncia de otra persona, también herida por los mismos perros, que reportó el ataque. Renzo Castro fue trasladado al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. "Tiene lesiones en los brazos, las piernas y ha sufrido daños en varios tendones", precisa el hermano.

A raíz de este hecho, el familiar presentó una denuncia por los delitos de lesiones graves y tentativa de homicidio contra el dueño de los perros. Castro ha tenido que someterse a una cirugía, y sus familiares han tenido que asumir los gastos. Vecinos de la zona también han expresado su temor de que los perros transiten libremente por la vía pública.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.