Pastor Chiribaya, el nuevo Patrimonio Cultural de Perú: un legado de la civilización precolombina

Con 93 votos a favor, el Pleno del Congreso del Perú aprobó el reconocimiento de la raza canina pastor Chiribaya como Patrimonio Cultural de la Nación. La iniciativa fue exonerada de una segunda votación, dado que el consenso se dio por unanimidad (92 votos a favor). "La norma declara de interés nacional (…) la investigación, protección, conservación y puesta en valor de esta raza", anunció el Congreso

En esa línea, la institución recalcó la importancia arqueológica del can debido a su historia y legado de la cultura Chiribaya, una civilización precolombina desarrollada al sur del territorio peruano.

Pastor Chiribaya: raza autóctona única descubierta en Moquegua

Magaly Ruiz Rodríguez, del partido Alianza para el Progreso (APP) y autora de la propuesta, expresó que "la historia le hace justicia al Pastor Chiribaya" mediante sus redes sociales. Asimismo, comentó que esta raza de perro fue descubierta en el actual distrito El Algarrobal, provincia de Ilo, ubicada en la región de Moquegua.

En tanto, Susel Paredes Piqué (BDP), presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, recalcó que el pastor ha comenzado a ganar protagonismo en círculos de cinología y cultura. "Su inclusión y exposición en competencias caninas a nivel nacional e internacional ha ayudado a consolidar su estatus como una raza autóctona única", dijo.

Autoridades estatales coordinan implementación del nuevo Patrimonio Cultural

Las autoridades estatales deberán realizar las coordinaciones correspondientes para la implementación de la legislación recaída en el Proyecto de Ley 9397. Entre los responsables se encuentran el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional de Moquegua y la Municipalidad Provincial de Ilo.

